Украинские военные ликвидировали известного бурята "Ваху" под Харьковом, — росСМИ

Российский военный прославился тем, что в 2014 году записал видео из ОРДО, на котором передавал привет Улан-Удэ, Чите и ряду других городов. Это стало свидетельством участия во вторжении бурятов.

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Украинские военные ликвидировали Владимира "Ваху" Анданова, который воевал на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает "МК.ru".

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"Ваха" был уничтожен ночью во время разведки местности. Предположительно, погиб от пули снайпера. Официально руководство Восточного военного округа РФ не комментировало сообщение.

Чем известен Владимир "Ваха" Анданов?

Владимир Анданов стал известен тем, что еще в 2014 году прибыл на Донбасс, примкнув е рядам пророссийских боевиков. Провоевал там он 2 года в составе диверсионно-разведывательной группы под командованием "Ольхона".

Как сообщает сайт "Миротворец", боевик по состоянию на 2019 год был членом ЧВК "Вагнера", где воевал в Сирии и Ливии.

Будучи на Донбассе Анданов записал видео, в котором передавал привет Улан-Удэ, что послужило доказательством присутствия бурятских десантников в ходе тогдашнего вторжения.

[ + – ] Видео, которое сделало "Ваху" знаменитым

Напомним, 5 июня также стало известно о ликвидации генерал-майора Романа Кутузова, который был убит рядом с трассой Бахмут-Лисичанск.

1 июня ВСУ ликвидировали подполковника кадыровского полка спецназначения Заура Димаева.

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