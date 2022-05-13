Не только буряты. Сколько россиян погибло в Украине и где их хоронят (карта)

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Минобороны РФ последний раз "признавало" потери еще в марте, и озвучило тогда цифру — 1351 убитый. Т. е. по состоянию на вчера в России публично похоронили на 1000 солдат больше, чем официально признали убитыми на федеральном уровне.

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Я подчеркиваю слово "публично"? — потому что непублично похоронено в несколько раз больше. Точное количество мы не знаем, но по нескольким регионам данные есть — соотношение примерно 1 к 7: публично засвечивают одного, тихонько прикапывают еще 7 (это число может сильно отличаться в разных регионах). Когда начинаешь изучать карту похорон в разрезе городов, Россия предстает в новом свете.

[ + – ] Потери армии РФ в Украине

Например, по состоянию на 11.05 в Москве публично похоронили 5 уничтоженных оккупантов. Столько же солдат публично похоронили в городе Краснокаменск (Забайкальский край). Расстояние от Краснокаменска до Москвы по автодороге — 6676 км. До границы с Китаем — 50 км.

В Краснокаменске проживает 51 тыс. человек. Градообразующим предприятием является Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) — крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире. Мужчины доживают в Краснокаменске в среднем до 61 года. И умирают в основном от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Мужчины доживают в Краснокаменске в среднем до 61 года

Напомню, что пенсионный возраст в РФ — 65 лет. Наличие урановых рудников и высокая смертность среди мужчин считается нелепым совпадением, любая связь между этими факторами всячески отрицается. Также отрицается проблема массового алкоголизма.

С 2014 г. Краснокаменск включен в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением. Хотя если посмотреть фото, то в городе как минимум один район с примерно 70 приличными коттеджами, новыми.

Наиболее известной достопримечательностью города является исправительная колония, где сидел олигарх Михаил Ходорковский. Сложно представить, почему юноши идут из этого социального рая в армию, чтобы умереть за тысячи километров от родного дома.

5 оккупантов официально похоронено и в "городе мародеров" — Рубцовске (Алтайский край). Солдаты именно из этого города прославились массовой отправкой из Беларуси награбленного в Украине. Замечательные видео с ними облетели весь мир.

От Рубцовска до Москвы вдвое ближе, чем от Краснокаменска — всего 3,5 тыс. км. До границы с Казахстаном — 40 км. Население — 140 тыс. человек, уменьшается. Город был центром сельскохозяйственного машиностроения, делал трактора, тягачи, даже элементы бронетехники (развился благодаря эвакуации предприятий во время ВМВ, в т. ч. из Харькова и Одессы). Потом практически все крупное загнулось. Наиболее стабильная и оплачиваемая работа — в исправительных колониях. Контрактная армия — приличный вариант…

Профессиональные военные из традиционных воинских центров + люди из примерно вот таких городов/сел — это и есть российская армия в своей массе.

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