Не лише буряти. Скільки росіян загинуло в Україні та де їх ховають (мапа)

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Міноборони РФ востаннє "визнавало" втрати ще в березні й озвучило тоді цифру — 1351 убитий. Тобто станом на вчора в Росії публічно поховали на 1000 солдатів більше, ніж офіційно визнали вбитими на федеральному рівні.

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Я наголошую на слово "публічно"? — бо непублічно поховано в кілька разів більше. Точну кількість ми не знаємо, але щодо кількох регіонів дані є — співвідношення приблизно 1 до 7: публічно засвічують одного, тихенько прикопують ще 7 (це число може сильно відрізнятися в різних регіонах). Коли починаєш вивчати карту похоронів у розрізі міст, Росія постає в новому світлі.

[ + – ] Втрати армії РФ в Україні

Наприклад, станом на 11.05 у Москві публічно поховали 5 знищених окупантів. Стільки ж солдатів публічно поховали в місті Краснокаменськ (Забайкальський край). Відстань від Краснокаменська до Москви автодорогою — 6676 км. До кордону з Китаєм – 50 км.

У Краснокаменську мешкає 51 тис. осіб. Містоутворювальним підприємством є Приаргунське виробниче гірничо-хімічне об'єднання (ПВГХО) — найбільше в Росії та одне з найбільших уранодобувних підприємств у світі. Чоловіки доживають у Краснокаменську в середньому до 61 року. І помирають здебільшого від онкологічних і серцево-судинних захворювань.

Чоловіки доживають у Краснокаменську в середньому до 61 року.

Нагадаю, що пенсійний вік у РФ — 65 років. Наявність уранових копалень і висока смертність серед чоловіків вважається безглуздим збігом, будь-який зв'язок між цими факторами всіляко заперечується. Також заперечується проблема масового алкоголізму.

Із 2014 р. Краснокаменськ включений до списку мономіст Російської Федерації з найскладнішим соціально-економічним становищем. Хоча якщо подивитися фото, то в місті як мінімум один район із приблизно 70 пристойними котеджами, новими.

Найвідомішою визначною пам'яткою міста є виправна колонія, де сидів олігарх Михайло Ходорковський. Важко уявити, чому юнаки йдуть із цього соціального раю в армію, щоб померти за тисячі кілометрів від рідного дому.

5 окупантів офіційно поховано й у "місті мародерів" — Рубцовську (Алтайський край). Солдати саме з цього міста прославилися масовим відправленням із Білорусі награбованого в Україні. Чудові відео з ними облетіли весь світ.

Від Рубцовська до Москви вдвічі ближче, ніж від Краснокаменська — лише 3,5 тис. км. До кордону з Казахстаном — 40 км. Населення — 140 тис. осіб, зменшується. Місто було центром сільськогосподарського машинобудування, робило трактори, тягачі, навіть елементи бронетехніки (розвилося завдяки евакуації підприємств під час ДСВ, у т. ч. з Харкова й Одеси). Потім практично все велике загнулося. Найбільш стабільна й оплачувана робота — у виправних колоніях. Контрактна армія — пристойний варіант.

Професійні військові з традиційних військових центрів + люди з приблизно таких міст/сіл — це і є російська армія у своїй масі.

Джерело.

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