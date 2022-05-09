Одержима війною. Чому Росію треба роззброїти

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Я далекий від думки Данілова, що Росію можна примусити до капітуляції, але я впевнений, що жоден мирний договір не гарантуватиме нашій країні ні безпеку, ні територіальну цілісність. Хто б не був гарантом.

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Тільки знекровлена війною, виснажена внутрішніми проблемами і позбавлена фінансової і технологічної підтримки Росія може бути більш-менш безпечним сусідом.

А ще краще — Росія роззброєна, позбавлена атомної зброї.

Це складнодосяжна мета. Але, на мою думку, саме таку мету ставить перед собою і перед нами Захід. Йдеться не про знищення Росії — ця ідея не властива нормальній цивілізації, йдеться про позбавлення РФ можливості вбивати навколишніх.

Уся історія за 400 років, спочатку Російської імперії, потім СРСР і, зрештою, нинішньої РФ, свідчить, що довіряти їм — собі дорожче. Жодні договори, домовленості, мирні угоди з росіянами неможливі. Їхня одержимість війною і спробами зобразити наддержаву смертельно небезпечна для світу.

І із цим треба щось робити. Жаль, що це доводиться робити нашими руками, але потяг уже йде. Тримаємося.

Джерело.

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