Мирний договір із РФ неможливий, лише капітуляція, – Данілов (відео)

Перелом у війні з Росією, за оцінками секретаря РНБО, обов'язково настане. США надсилає великі обсяги допомоги, а ЗСУ швидко освоюють нове озброєння.

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Мирний договір з Росією не можливий, можлива лише її повна капітуляція. Про це заявив в ефірі єдиного телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

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"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. І чим швидше вони здадуться, тим більше користі буде їхній країні", — сказав Данилов.

Гарантії безпеки для України від інших країн, на думку секретаря РНБО, є непростим і новим питанням для всіх.

"Основні гарантії — це наше свідоме суспільство, Збройні сили України (ЗСУ) та постачання зброї від Заходу. У нас уже були підписані гарантії з РФ та іншими країнами. Чим це закінчилося, ми бачили — втратили Крим, частину Донбасу і зараз триває велика війна", — продовжив він.

Перелом у війні з РФ обов'язково буде

Данілов зізнався, що не належить до людей, які кажуть, що війна закінчиться у квітні чи за тиждень.

"Війна — це складна річ. Зараз у нас є ленд-ліз від США та досить якісне постачання військової допомоги… ЗСУ швидко навчаються поводженню з новим озброєнням. Перелом у війні ще не стався, але він обов'язково відбудеться, враховуючи обсяги допомоги, які надходять у Україну", — сказав він.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія раніше казав, що Україна готується до різних сценаріїв продовження війни з Росією. Політик нагадав, що дуже мало війн закінчувалися за кілька тижнів або місяців.

Нагадаємо, що військові експерти з Естонії побачили зміну тактики ЗС РФ у веденні бойових дій в Україні. Визначальним для протистоянь, за їхніми оцінками, стане цей тиждень.