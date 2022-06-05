ВСУ ликвидировали генерал-майора российских войск: что известно

Роман "Туман" Кутузов убит в Луганской области рядом с трассой Бахмут-Лисичанск.

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Украинские военные ликвидировали генерал-майора Романа Кутузова с позывным "Туман". Об этом сообщают волонтеры InformNapalm.

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5 июня в Украине уничтожили Романа Кутузова. Российский телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что офицера ликвидировали в ходе выполнения им боевой задачи в районе села Николаевка, что в Луганской области.

Сначала о смерти генерала начали сообщать в российских СМИ, однако при этом не указывалось полного имени военного. Отмечали только, что его зовут Роман. Известно, что он воевал в Сирии, имел различные награды — "За военные заслуги", ордена Кутузова, Почета и медаль "За отвагу".

Свои слова соболезнования в связи с гибелью Кутузова уже выразил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. Он один из первых, кто сообщил о гибели военачальника. При этом он также не стал называть фамилию офицера.

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"УНИАН" добавляет, что генерал погиб рядом с трассой "Бахмут-Лисичанск".

Напомним, 1 июня ВСУ ликвидировали подполковника кадыровского полка спецназначения Заура Димаева.

29 мая в росСМИ сообщили, что в Украине ликвидировали сотрудника пресс-службы Минобороны РФ.