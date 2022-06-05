ЗСУ ліквідували генерал-майора російських військ: що відомо
Романа "Туман" Кутузова вбили в Луганській області поряд із трасою Бахмут-Лисичанськ.
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Українські військові ліквідували генерал-майора Романа Кутузова з позивним "Туман". Про це повідомляють волонтери "InformNapalm".
5 червня в Україні було знищено Романа Кутузова. Російський телеграм-канал "Військовий інформатор" пише, що офіцера ліквідували в процесі виконання ним бойового завдання в районі села Миколаївка, що в Луганській області.
Спочатку про смерть генерала почали повідомляти в російських ЗМІ, проте при цьому не вказувалося повне ім'я військового. Зазначали лише, що його звуть Роман. Відомо, що він воював у Сирії, мав різні нагороди — "За військові заслуги", орден Кутузова, Пошани та медаль "За відвагу".
Свої слова співчуття у зв'язку із загибеллю Кутузова вже висловив депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін. Він один із перших, хто повідомив про загибель воєначальника. При цьому він також не став називати прізвище офіцера.
"УНІАН" додає, що генерал загинув поряд із трасою "Бахмут-Лисичанськ".
Нагадаємо, 1 червня ЗСУ ліквідували підполковника кадировського полку спецпризначення Заура Дімаєва.
29 травня у росЗМІ повідомили, що в Україні ліквідували співробітника пресслужби Міноборони РФ.