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ЗСУ ліквідували генерал-майора російських військ: що відомо

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Генерал-майор Роман Кутузов воював у Сирії та був відзначений кількома нагородами

Романа "Туман" Кутузова вбили в Луганській області поряд із трасою Бахмут-Лисичанськ.

Українські військові ліквідували генерал-майора Романа Кутузова з позивним "Туман". Про це повідомляють волонтери "InformNapalm".

5 червня в Україні було знищено Романа Кутузова. Російський телеграм-канал "Військовий інформатор" пише, що офіцера ліквідували в процесі виконання ним бойового завдання в районі села Миколаївка, що в Луганській області.

Спочатку про смерть генерала почали повідомляти в російських ЗМІ, проте при цьому не вказувалося повне ім'я військового. Зазначали лише, що його звуть Роман. Відомо, що він воював у Сирії, мав різні нагороди — "За військові заслуги", орден Кутузова, Пошани та медаль "За відвагу".

Свої слова співчуття у зв'язку із загибеллю Кутузова вже висловив депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін. Він один із перших, хто повідомив про загибель воєначальника. При цьому він також не став називати прізвище офіцера.

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"УНІАН" додає, що генерал загинув поряд із трасою "Бахмут-Лисичанськ".

Нагадаємо, 1 червня ЗСУ ліквідували підполковника кадировського полку спецпризначення Заура Дімаєва.

29 травня у росЗМІ повідомили, що в Україні ліквідували співробітника пресслужби Міноборони РФ.