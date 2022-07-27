"Убийственная статистика": Подоляк рассказали, кто из ВС РФ гибнет в Украине чаще всего

Советник главы ОП обвинил Кремль в этноциде собственного народа, заявив, что на войне в Украине военные из Москвы умирают в 87,5 раз реже дагестанцев и в 275 раз меньше их "коллег" из Бурятии.

Россия использует войну с Украиной еще и для этноцида коренных народов. Такую мысль выразил советник главы ОП Михаил Подоляк в Твиттере.

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Он подсчитал, представители каких этносов чаще всего гибнут в Украине, воюя за интересы Кремля.

В результате оказалось, что россияне из Москвы умирают реже в 87,5 раза за дагестанцев, в 275 раз — за бурят и в 350 раз — за тувинцев.

"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности, народов России", — заключил Подоляк.

К слову, сами буряты отказываются участвовать в российском вторжении в Украину. Как отмечают в антивоенном фонде "Свободная Бурятия" этнические буряты не хотят быть оккупантами. Бытует мнение, что их первыми кинули в бой так как их "меньше всего жалко".

"В Бурятии усилились настроения, когда говорят: "сдалась нам эта Украина. Зачем нам вообще это надо", — рассказала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Напомним, ВСУ ликвидировали известного бурята "Ваху" под Харьковом. Он прославился тем, что в 2014 году записал видео из ОРДО, на котором передавал привет Улан-Удэ и Чите.

Ранее сообщалось, что ВС РФ вывели бурят из Северодонецка из-за больших потерь.