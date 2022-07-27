"Вбивча статистика": Подоляк розповів, хто з ЗС РФ гине в Україні найчастіше

Радник голови ОП звинуватив Кремль в етноциді власного народу, заявивши, що на війні в Україні військові з Москви помирають у 87,5 раза рідше за дагестанців і в 275 разів менше за їхніх "колег" з Бурятії.

Росія використовує війну з Україною ще для етноциду корінних народів. Таку думку висловив радник голови ОП Михайло Подоляк у Твіттері.

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Він підрахував, представники яких етносів найчастіше гинуть в Україні, воюючи за інтереси Кремля.

У результаті виявилося, що росіяни з Москви помирають рідше у 87,5 раза за дагестанців, у 275 разів — за бурятів і в 350 разів — за тувинців.

"Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а і як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", — підсумував Подоляк.

До речі, самі буряти відмовляються брати участь у російському вторгненні в Україну. Як зазначають в антивоєнному фонді "Вільна Бурятія", етнічні буряти не хочуть бути окупантами. Існує думка, що їх першими кинули в бій, оскільки їх "найменше шкода".

"У Бурятії посилилися настрої, коли кажуть: "здалася нам ця Україна. Навіщо нам взагалі це треба", — розповіла голова фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували відомого буряту "Ваху" під Харковом. Він уславився тим, що у 2014 році записав відео з ОРДО, на якому передавав привіт Улан-Уде та Читі.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вивели бурятів із Сєвєродонецька через великі втрати.