"Втратить колонії": секретар РНБО спрогнозував майбутнє Росії (відео)

На думку Олексія Данілова, війна в Україні лише каталізувала та прискорила процес розпаду РФ на окремі незалежні держави.

Війна з Україною завершиться для Росії деколонізацією. Федерація втратить ті землі, які колись приєднала себе силоміць, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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"Вона втратить ті колонії, які захопила свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історії", — сказав Данілов в ефірі національного телемарафону 27 липня.

За словами секретаря РНБО, деколонізації сприятиме "нахабна війна", яку РФ розв'язала на території України.

Він також згадав про конференції, які проводять прихильники поділу Росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно відбулася у Празі.

Що сталося у Празі

З 22 по 24 липня у столиці Чехії Празі проходив Другий Форум вільних народів Росії.

Його учасники обговорили, як проводити роботу з деколонізації залишків імперії та як актуалізувати активні дії російської опозиції.

На Форумі було прийнято "Декларацію про деколонізацію Росії".

Також учасники форуму представили громадськості карту, на якій зображено деколонізовану РФ.

[ + – ] Карта Росії після деколонізації

Нагадаємо, раніше радник глави ОП звинуватив Кремль в етноциді власного народу, заявивши, що на війні в Україні військові з Москви помирають у 87,5 разів рідше за дагестанців і в 275 разів менше за їхніх "колег" з Бурятії.

До речі, самі буряти відмовляються брати участь у російському вторгненні в Україну. Як зазначають в антивоєнному фонді "Вільна Бурятія", етнічні буряти не хочуть бути окупантами. Існує думка, що їх першими кинули в бій, оскільки їх "найменше шкода".

"У Бурятії посилилися настрої, коли кажуть: "здалася нам ця Україна. Навіщо нам взагалі це треба", — розповіла голова фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.