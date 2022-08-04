Обстріли Харкова: окупанти влучили в адміністративну будівлю

Удару російських військ зазнав об'єкт в Немишлянському районі. Агресор атакував місто з Бєлгородської області за допомогою "Іскандерів" та С-300.

Збройні сили РФ вночі в четвер, 4 липня, атакували один із районів Харкова. За словами мера міста Ігоря Терехова, під обстріл потрапив адміністративний будинок. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Міський голова зазначив, що ніч у місті знову була неспокійною — російські снаряди влучили по території Немишлянського району міста, внаслідок чого постраждала адміністративна будівля. Водночас постраждалих та пожежі після влучання в об'єкт не було, зазначив Терехов.

[ + – ] Карта Харкова

За даними телеграм-каналу monitor, Харків минулої ночі обстріляли з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" та зенітно-ракетного комплексу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Як повідомляли місцеві пабліки, перші вибухи в місті пролунали приблизно о 01:34, приблизно в цей же час пролунав сигнал повітряної тривоги.

Нічні обстріли інших міст України

Під атаку російських військ цієї ночі потрапив і Миколаїв. За словами мера Олександра Сенкевича, у місті приблизно о 4-й ранку прогриміли потужні вибухи, є пошкодження житлових будинків в одному районі, а в іншому виникла пожежа. На момент публікації в Миколаєві лунала повітряна тривога, місцева влада закликала всіх городян не виходити з дому.

Також росіяни обстріляли Нікополь на Дніпровщині. Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про це о 01:36, наголосивши, що "відповідні служби усувають наслідки".

Нагадаємо, вчора Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українським бійцям вдалося відбити наступ військ РФ біля Авдіївки, Пісок та Красногорівки.

Також ми писали, що Кремль заявив про готовність завершити війну дипломатичним шляхом, але на своїх умовах.