В центре Донецка раздались взрывы: там прощались с погибшим командиром "ДНР" "Корсой"

РосСМИ сообщили об обстреле территории Драматического театра в оккупированном городе. Там должна была проходить церемония прощания с террористкой Ольгой Качурой, однако ее перенесли.

Утром в центре оккупированного Россией Донецка были слышны взрывы. Инцидент произошел в районе Драматического театра, где должна была начаться церемония прощания с погибшей Ольгой "Корсой" Качурой, командиром боевиков "ДНР", которая руководила обстрелами Донбасса. Российские пропагандстские СМИ обвинили украинскую сторону в обстреле города. Об этом свидетельствует публикация "РИА Новости".

В 10:29 российские журналисты сообщили, что центр Донецка находится под интенсивным обстрелом, был нанесен удар по драмтеатру, где должно было состояться прощание с Ольгой Качурой.

По данным СМИ, людей, присутствовавших на мероприятии, эвакуировали в убежища, церемония на тот момент не началась.

На кадрах с места происшествия также видно, что в районе гостиницы Donbass Palace, который находится рядом с драматическим театром, виден дым, пострадало и само здание.

[ + – ] Расположение драмтеатра в Донецке

Канал RT со ссылкой на боевиков "ДНР" сообщил, что из-за инцидента церемония прощания с Ольгой Качурой перенесено.

Вооруженные силы Украину информацию о взрывах в центре Донецка не комментировали.

Напомним, в среду, 3 августа, стало известно, что бывшая сотрудница украинской милиции, перешедшая на сторону пророссийских боевиков "ДНР" в 2014 году Ольга "Корса" Качура погибла в ходе полномасштабной войны. Она руководила дивизионом "Градов" вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей.

Сегодня президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Качуре звание Героя России.