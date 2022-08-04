У центрі Донецька пролунали вибухи: там прощалися із загиблим командиром "ДНР" "Корсою"

РосЗМІ повідомили про обстріл території Драматичного театру в окупованому місті. Там мала відбуватися церемонія прощання з терористкою Ольгою Качурою, проте її перенесли.

Вранці у центрі окупованого Росією Донецька було чути вибухи. Інцидент стався в районі Драматичного театру, де мала розпочатися церемонія прощання із загиблою Ольгою "Корсою" Качурою, командиром бойовиків "ДНР", яка керувала обстрілами Донбасу. Російські пропагандистські ЗМІ звинуватили українську сторону в обстрілі міста. Про це свідчить публікація "РИА Новости".

О 10:29 російські журналісти повідомили, що центр Донецька знаходиться під інтенсивним обстрілом, завдано удару по драмтеатру, де мало відбутися прощання з Ольгою Качурою.

За даними ЗМІ, людей, які були присутні на заході, евакуювали у сховища, церемонія на той момент не розпочалася.

На кадрах з місця події також видно, що в районі готелю Donbass Palace, який знаходиться поруч із драматичним театром, видно дим, постраждав і сам будинок.

[ + – ] Розташування драмтеатру в Донецьку

Канал RT із посиланням на бойовиків "ДНР" повідомив, що через інцидент церемонія прощання з Ольгою Качурою перенесена.

Збройні Сили Україну інформацію про вибухи у центрі Донецька не коментували.

Нагадаємо, у середу, 3 серпня, стало відомо, що колишня співробітниця української міліції, яка перейшла на бік проросійських бойовиків "ДНР" у 2014 році Ольга "Корса" Качура загинула під час повномасштабної війни. Вона керувала дивізіоном "Градів" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

Сьогодні президент РФ Володимир Путін посмертно надав Качурі звання Героя Росії.