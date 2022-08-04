Бойовику з "ДНР" Ользі Качурі посмертно надали звання Героя Росії

Напередодні ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін також нагородив посмертно Ольгу Качуру та надав їй звання "героя ДНР".

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання звання Героя Росії "полковнику ДНР" Ользі "Корса" Качурі, яку вчора ліквідували ЗСУ під час бойових дій у Донецькій області. Відповідний документ опубліковано на сайті Кремля.

У тексті йдеться про те, що Качурі надали звання Героя Росії посмертно "за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку".

Напередодні ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін також надав Качурі "звання Героя ДНР" за заслуги перед народом "республіки", пов'язані зі скоєнням геройського подвигу, мужністю та відвагою.

Як повідомляє інформаційне агентство "РИА", Ольга Качура загинула внаслідок практично прямого влучення снаряда в машину, коли вона поверталася з позицій трасою Горлівка-Ясинувата. З нею в авто знаходилися ще троє людей, з них одна загинула і двоє отримали тяжкі поранення та перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що про загибель Ольги "Корси" Качури стало відомо 3 серпня. За словами "мера" Головки Івана Приходька, вона загинула під час повномасштабної війни, проте подробиць обставин її загибелі він не повідомив.

2015 року повідомлялося, що Ольга Качура була колишньою співробітницею ГУМВС України в Донецькій області. Після того, як перейшла на бік бойовиків "ДНР", вона командувала обстрілами Дебальцевого.