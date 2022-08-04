Боевику из "ДНР" Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России

Накануне главарь донецких боевиков Денис Пушилин также наградил посмертно Ольгу Качуру и присвоил ей звание "героя ДНР".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России "полковнику ДНР" Ольге "Корса" Качуре, которая была вчера ликвидирована ВСУ в ходе боевых действий в Донецкой области. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В тексте говорится, что Качуре присвоили звание Героя России посмертно "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Накануне главарь донецких боевиков Денис Пушилин также присвоил Качуре "звание Героя ДНР" за заслуги перед народом "республики", связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу.

Как сообщает информационное агентство "РИА", Ольга Качура погибла в результате практически прямого попадания снаряда в машину, когда она возвращалась с позиций по трассе Горловка-Ясиноватая. С нею в авто находились еще три человека, из них один погиб и двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале.

Напомним, что о гибеле Ольги "Корсы" Качуры стало известно 3 августа. По словам "мэра" Головки Ивана Приходько, она погибла в ходе полномасштабной войны, однако подробностей обстоятельств ее гибели не сообщил.

В 2015 году сообщалось, что Ольга Качура была бывшей сотрудницей ГУМВД Украины в Донецкой области. После того, как перешла на сторону боевиков "ДНР" она командовала обстрелами Дебальцево.