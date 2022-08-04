ЗС РФ обстріляли Торецьк: є загиблі та поранені, — ОВА (фото)

За попередньою інформацією, армія РФ обстріляла місто за допомогою артилерії. Удару завдано по зупинці громадського транспорту, де була велика кількість людей.

Російські війська обстріляли Торецьк на Донеччині. Удар окупантів припав на зупинку громадського транспорту об 11-й ранку, де було велике скупчення людей. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, внаслідок обстрілу загинули 8 людей, ще четверо поранено, троє з яких — діти.

За попередньою інформацією, це був обстріл артилерії. Окрім зупинки, російські війська вдарили по церкві та житлових багатоповерхівках. Павло Кириленко закликав усіх місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів.

"Щодня російські окупанти б'ють по цивільних — кожен день у нас загиблі і поранені. Всі, хто досі залишається в Донецькій області, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!" — написав він.

Нагадаємо, 4 серпня в окупованому Донецьку пролунали вибухи. РосЗМІ повідомили про обстріл території Драматичного театру в окупованому місті. Там мала відбуватися церемонія прощання з терористкою Ольгою Качурою, проте її перенесли.

Вночі російські війська обстріляли Харків. Удар російських військ зазнав об'єкту в Немишлянському районі. ЗС РФ атакували місто з Бєлгородської області за допомогою "Іскандерів" та С-300.