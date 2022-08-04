Обвинения – это дискредитация ВСУ: Подоляк отреагировал на доклад Amnesty International

По словам советника главы ОП, Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права. Ранее правозащитная организация обвинила ВСУ в базировании в школах.

Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу.

"Абсолютный приоритет для Вооруженных сил Украины — сохранить жизнь и здоровье каждого гражданина в условиях российской варварской агрессии", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, руководство страны принимает все необходимые меры для эвакуации населения из горячих точек.

"Мы последовательно принимаем все меры, чтобы помочь украинцам переместиться из зоны активных боевых действий в более безопасные районы. Предыдущие несколько недель правительство и высшее руководство Украины призывали жителей Донбасса временно покинуть эту территорию из соображений безопасности", – отметил политик.

Подоляк напомнил, что со 2 августа в Донецкой области началась обязательная (но не принудительная) эвакуация.

"Мы помогаем нашим гражданам бесплатно выехать в безопасные места, расселяем и обеспечиваем всем необходимым. Этот процесс продолжается, и мы по-прежнему призываем воспользоваться возможностью эвакуации и не рисковать своими жизнями", – добавил он.

Комментируя ранее опубликованную информацию международной правозащитной организации Amnesty International, Подоляк заявил, что любые обвинения ВСУ в нарушениях носят характер информационной операции для дискредитации наших военных.

"Любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров", – считает политик.

Военные преступления РФ

Как говорит Подоляк, Российская Федерация в Украине придерживается тактики тотального террора и игнорирует любые правила и законы, стараясь максимально уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирное население.

"Этому нет и не может быть никаких оправданий. Мы регулярно видим, как российская армия обстреливает жилые кварталы за 500+ км от фронта, умышленно убивая мирных граждан и детей", – отметил представитель ОП.

Он также подчеркнул, что все российские военные преступления фиксируются как украинскими, так и международными следственными группами, и в итоге будут иметь соответствующие юридические последствия.

Напомним, международная неправительственная организация (НПО) Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушении гуманитарного права. В документе говорится о том, что украинские военные якобы превращают гражданские объекты в военные цели, тем самым вызывают огонь российских войск по объектам гражданской инфраструктуры.

В то же время, правозащитники подтвердили факты военных преступлений ВС РФ. В частности, было установлено, что при обстрелах гражданской инфраструктуры Харькова, там не было военных целей.