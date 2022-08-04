Звинувачення — це дискредитація ЗСУ: Подоляк відреагував на доповідь Amnesty International

За словами радника голови ОП, Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Раніше правозахисна організація звинуватила ЗСУ в базуванні у школах.

Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Про це радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу.

"Абсолютний пріоритет для Збройних сил України — зберегти життя та здоров'я кожного громадянина в умовах російської варварської агресії", — наголосив він.

За словами Подоляка, керівництво країни вживає всіх необхідних заходів для евакуації населення з гарячих точок.

"Ми послідовно вживаємо всіх заходів, щоб допомогти українцям переміститися із зони активних бойових дій у безпечніші райони. Попередні кілька тижнів уряд і найвище керівництво України закликали мешканців Донбасу тимчасово покинути цю територію з міркувань безпеки", — зазначив політик.

Подоляк нагадав, що з 2 серпня на Донеччині розпочалася обов'язкова (але не примусова) евакуація.

"Ми допомагаємо нашим громадянам безплатно виїхати в безпечні місця, розселяємо та забезпечуємо всім необхідним. Цей процес триває, і ми, як і раніше, закликаємо скористатися можливістю евакуації та не ризикувати своїм життям", — додав він.

Коментуючи раніше опубліковану інформацію міжнародної правозахисної організації Amnesty International, Подоляк заявив, що будь-які звинувачення ЗСУ в порушеннях мають характер інформаційної операції для дискредитації наших військових.

"Будь-які заяви про порушення з боку української армії мають характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України та підриву постачання озброєння з боку західних партнерів", — вважає політик.

Воєнні злочини РФ

Як каже Подоляк, Російська Федерація в Україні дотримується тактики тотального терору й ігнорує будь-які правила та закони, намагаючись максимально знищувати громадянську інфраструктуру та мирне населення.

"Цьому немає та не може бути жодних виправдань. Ми регулярно бачимо, як російська армія обстрілює житлові квартали за 500+ км від фронту, навмисне вбиваючи мирних громадян і дітей", — зазначив представник ОП.

Він також наголосив, що всі російські воєнні злочини фіксуються як українськими, так і міжнародними слідчими групами, і в результаті матимуть відповідні юридичні наслідки.

Нагадаємо, міжнародна неурядова організація (НУО) Amnesty International опублікувала доповідь, де звинуватила ЗСУ в порушенні гуманітарного права. У документі йдеться про те, що українські військові нібито перетворюють цивільні об'єкти на військові цілі, тим самим викликають вогонь російських військ по об'єктах цивільної інфраструктури.

Водночас правозахисники підтвердили факти воєнних злочинів ЗС РФ. Зокрема, встановили, що під час обстрілів цивільної інфраструктури Харкова там не було військових цілей.