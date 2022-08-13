Независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International о бойцах ВСУ

Специалисты будут изучать не только сам доклад, но и процесс подготовки материала, который спровоцировал негодование со стороны властей Украины.

Независимая группа экспертов проанализирует скандальный отчет организации Amnesty International, которая обвинила подразделения Вооруженных сил Украины в размещении своего вооружения в жилых кварталах. Об этом пишет "Немецкая волна", ссылаясь на заявление правозащитников.

Сообщается, что организация Amnesty International поддерживает привлечение независимой группы экспертов для изучения недавнего отчета о действиях ВСУ. Правозащитники подчеркнули, что в настоящее время эта инициатива "инициируется на международном уровне".

Кроме этого, независимая группа экспертов должна будет изучать не только сам доклад, но и процесс подготовки материала, а также займется юридическим и политическим анализе отчета.

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека. В нем не было уделено должного внимания российской агрессии в нарушение международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", — заявили в организации и выразили сожаление, что пресс-релиз доклада был обнародован без достаточного контекста.

Правозащитники заявили, что выводы не были переданы через отчет "с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от AI". В своем заявлении организация Amnesty International также раскритиковали Россию, которая использует доклад для решения своих политических целей.

Напомним, в начале августа Amnesty International опубликовала пресс-релиз доклада, посвященный боевым действиям в Украине. Правозащитники в документе обвинили подразделения ВСУ в размещении своего вооружения в жилых кварталах и заявили, что подобные действия подвергают опасности гражданских.

МИД Украины раскритиковало отчет Amnesty International и заявило, что международные правозащитники создают фальшивый баланс между жертвой и страной-агрессором.

Также Фокус в своей статье детально рассказывал, почему Amnesty International не понимает, как действует украинская армия, и объяснял, что не так с докладом правозащитников.