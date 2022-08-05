Оторваны от реальности. Почему Amnesty International не понимает, как действует украинская армия

В то время как британское правительство выделяет Украине оружие и средства для отражения агрессии РФ, правозащитная организация с штаб-квартирой в Лондоне заявляет, что Вооруженные силы Украины, а не России угрожают гражданскому населению.

В феврале-марте Чернигов находился в блокаде. Всего 38 дней. Мосты были взорваны, а у черты города стояла российская армия. При этом на сам Чернигов россияне сбросили несколько десятков авиабомб и все время накрывали артиллерий. В результате погибло около 700 мирных жителей. Хоронили их в городском парке, потому что местное кладбище также было под контролем армии РФ.

Один из наиболее пострадавших населенных пунктов – село Новоселовка на восточной окраине Чернигова. Российская армия стояла фактически вплотную, а на некоторые улицы села заходили российские диверсионные группы.

В местном общежитии жили украинские военные.

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"Они там ночевали, а что им было делать? Мы их кормили, одевали", – говорит Фокусу жительница Новоселовки Александра. Она рукой показывает в направлении разрушенного здания. "А потом полетели самолеты, мы сидели в подвалах… Не знаю, что бы мы делали, если бы наших военных рядом не было. Думаете, самолеты бы не полетели? Пошли танки… В центр Чернигова", – продолжает она.

"Амнистия государству-террористу"

На днях достаточно влиятельная британская правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором указала, что Вооруженные силы Украины подвергают опасности гражданское население, "создавая базы и размещая системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, пытаясь остановить войска РФ".

В сообщении на сайте организации Аньес Калламар, директор Amnesty International, говорит: "Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали риску мирных жителей и нарушали законы войны, когда они действуют в населенных пунктах".

В самом же отчете речь идет о том, что "тактика Украины нарушает международное гуманитарное право, поскольку она превращает гражданские объекты в военные цели. Последовавшие за этим российские удары по населенным пунктам привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры".

Свои выводы организация сделала на основе опросов свидетелей в Донецкой, Николаевской и Харьковской областях, "пострадавших от российских ударов из-за соседства украинских военных". Их имена в Amnesty не называют, ссылаясь на конфиденциальность.

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На доклад оперативно отреагировали представители украинской власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что организация "создает фальшивый баланс между жертвой и преступником". В Офисе президента заявили, что "жизни украинцев грозит только РФ, а заявления Amnesty International являются "участием в дискредитационной кампании России против Украины". А лично президент Владимир Зеленский добавил: "Amnesty International пытается амнистировать государство-террористку Россию".

Позднее украинский офис Amnesty International в лице директора Оксаны Покальчук сказал, что некоторое время пытался предотвратить публикацию материала, предлагал взять комментарий у представителей Украины, но все усилия были безуспешными.

"Мы сожалеем, что даже после всех возможных аргументов нас все равно не услышали", – сказала Оксана Покальчук. И добавила, что каждый человек из украинского офиса Amnesty знает, что именно Россия ответственна за преступления агрессии против Украины: "Более того, значительная часть нашей команды – это люди, лично вынужденные спасать себя и близких от войны с Россией, оставляя все позади. Некоторые из нас уже дважды стали переселенцами или беженцами".

В главном же офисе Amnesty International отчет защищают, мол, критика доклада – это "атака троллей".

"Украинские и российские мобы (сленговое обозначение группы людей, – ред.) и тролли (сленговое название интернет-провокатора, – ред.): все они сегодня атакуют расследование Amnesty International. Это называется пропаганда войны, дезинформация. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов", – говорит Аньес Калламар.

"Стандарты поломались, несите новые"

"Неважно, что в том отчете написано – никто его читать уже не будет. Главной идеей, которую все запомнят, будет твит о том, что украинская армия подвергает опасности гражданских, – говорит Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA. – Украинская армия, ценой тысяч собственных жизней, защищает свою землю от неспровоцированной вооруженной агрессии ядерного государства-террориста. Армия, сдерживающая нашествие там, где его встречает. Армия, вместе с военными администрациями, полицией, спасателями, волонтерами занимается эвакуацией гражданских с первых дней новой фазы войны. Да, и именно эта армия, по мнению уважаемой международной правозащитной организации, несет угрозу гражданским украинцам, а не армия страны-агрессора. Ничего не перепутала Amnesty International? Кажется, высокие стандарты, о которых так любят говорить международные организации, поломались. Несите новые".

[ + – ] Торецк после обстрелов Фото: Getty Images

Владимир Яворский, член экспертного совета Центра гражданских свобод, в беседе с Фокусом пытается найти объяснение тому, как отчет появился. Он предполагает, что представители международных организаций, даже больших и авторитетных, часто "оторваны от контекста" – они не понимают, насколько эта война жестокая и всеобъемлющая, что россияне не воспринимают украинцев как нацию, имеющую право на существование.

"Они не понимают, что происходят военные действия, а представляют себе небольшие столкновения между двумя армиями. Им сложно представить, что в Европе продолжается война такого уровня жестокости, и поэтому они могут обращать внимание на такие детали", – продолжает Яворский. При этом эксперт говорит, что в ответ необходимо было бы пояснить и контекст, и возможности использование военными гражданских объектов.

Военная необходимость

Адвокат объединения "Амбрелла", специалист по международному праву Андрей Яковлев говорит корреспонденту Фокуса, что трудно анализировать резонансную информацию, распространенную Amnesty International, которая способна серьезно повлиять на оценку хода украинского сопротивления российской агрессии против украинского народа.

Акт агрессии – международное преступление и преступление не только против Украины, но и мирового правопорядка.

"На Украину напал противник, обладающей мощной армией и ядерным оружием. От последнего Украина, кстати, отказалась в пользу РФ в обмен на обеспеченные развитыми странами гарантии ненападения и территориальной целостности. В очень сложных условиях украинская армия должна противостоять российской", – уточняет он.

Яковлев не исключает, что Amnesty International могла получить больше информации, чем было обнародовано в докладе, но, судя по распространенной организацией информации, крайне трудно прийти к выводу, что Вооруженные силы Украины нарушают законы и обычаи войны, как сказано в релизе.

[ + – ] Николаевка после обстрела Фото: Getty Images

"Нормы международного гуманитарного права, на которые ссылалась Amnesty International, не запрещают использовать гражданские объекты для военных целей, в том числе и образовательные учреждения. А тем более, если есть военная необходимость, например, последний рубеж, как это было, возможно, в Чернигове. Однако международное гуманитарное право возлагает определенные обязательства по безопасности, поскольку использование военными гражданских объектов, действительно, может превратить их в цель для атаки", – поясняет адвокат.

Поэтому перед использованием гражданских объектов, необходимо подумать о безопасности. Прежде всего, предупредить и даже эвакуировать гражданских.

Справедливости ради стоит вспомнить, что от украинских властей почти все месяцы войны можно услышать призывы к эвакуации – организовывается транспорт, места для размещения на безопасной территории. И сейчас в Донецкой области продолжается выезд населения.

Кроме того, есть такое понятие как "чрезмерная сила". Если на каком-то большом предприятии были украинские военные, а вокруг – жилые кварталы, которые при использовании не высокоточного оружия могли пострадать – это военное преступление стороны нападения. То есть, удар должен быть пропорциональным: чтобы уничтожить один танк, нельзя накрывать артиллерией весь квартал. А тем более, если там находился штаб территориальной обороны – она и создана для того, чтобы защищать свой населенный пункт.

[ + – ] Гостиница "Украина" в Чернигове после обстрела Фото: Getty Images

"Сейчас очень сложно сказать, были ли нарушения, потому что релевантные факты не представлены. Также трудно говорить о том, что обнародованное свидетельствует о серьезных или грубых нарушениях Женевских конвенций 1949 года. Для оценки нарушений законов и обычаев войны недостаточно одного факта нахождения военных в гражданском объекте – необходима информация о том при каких обстоятельствах это произошло, что предшествовало и какие меры безопасности были приняты", – продолжает юрист.

К тому же не стоит забывать, что прежде, чем говорить об ответственности за использование украинскими военными гражданских объектов во время защиты, необходимо указать, что ответственность за атаки на гражданские объекты возлагается на сторону, совершающую обстрелы с нарушением основных принципов международного гуманитарного права. То есть – на Россию, которая и напала на Украину.