Украинский офис Amnesty International отреагировал на доклад с обвинениями ВСУ

Руководитель украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что фиксацией фактов и подготовкой материалов занимается отдельная команда из Департамента реагирования на кризисные ситуации.

Украинское представительство Amnesty International прокомментировало доклад своих коллег-правозащитников, которые обвинили ВСУ в нарушении гуманитарного права и создании угрозы мирному населению. В докладе AI отмечалось, что военные базы размещаются в жилых кварталах. Об этом сообщается на сайте Amnesty International.

В заявлении идет речь о том, что за фиксацию фактов и подготовку публикаций отвечает отдельная команда из Департамента реагирования на кризисные ситуации.

"С начала масштабного вторжения украинский офис выступает за расследование и помогает привлечь к изучению военных преступлений в Украине следователей-криминалистов из зарубежных стран", — сказала руководитель украинского офиса AI Оксана Покальчук.

По сути, украинский офис правозащитной организации заявил, что не имеет отношения к этому докладу.

Мнение руководства Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр во время недавней пресс-конференции отметила, что авторы доклада Amnesty International не учли ряд факторов, имеющихся отношение к войне, назвав доклад правозащитников однобоким.

По ее словам, российские войска практикуют тактику захвата и удержания населенных пунктов.

"Пока мы будем ждать российского врага в поле, россияне попросту займут все наши дома. Поэтому украинские города укрепляются и обороняются от международного преступника", — объяснила она.

По словам Маляр, ВСУ в целях защиты могут размещать системы ПВО на территории городов, при этом местные власти регулярно эвакуируют население в случае угрозы. Но все же не все гражданские лица соглашаются покинуть свои дома.

Что за доклад Amnesty International?

В публикации правозащитной организации под названием "Тактики ведения войны украинской армии ставят под угрозу мирное население" сообщается, что ВСУ размещают военные базы в жилых районах, в школах и больницах. И, хотя школы не работают, противник все же может наносить удары по этим объектам, считая их "законными целями".

При этом сотрудники AІ все же отметили, что упомянутые нарушения ни в коем случае не должны служить оправданием неизбирательным атакам российских военных, которые без разбору убивают и наносят травмы бесчисленному количеству мирных жителей.

Ранее Фокус сообщал, что в Amnesty International обвинили Украину в размещении военных баз в школах, на что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что подобные обвинения дискредитируют ВСУ. По его словам, украинская армия придерживается всех законов ведения войны и не нарушает международное гуманитарное право.