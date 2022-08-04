Український офіс Amnesty International відреагував на доповідь зі звинуваченнями ЗСУ

Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що фіксацією фактів і підготовкою матеріалів займається окрема команда з Департаменту реагування на кризові ситуації.

Українське представництво Amnesty International прокоментувало доповідь своїх колег-правозахисників, які звинуватили ЗСУ в порушенні гуманітарного права та створенні загрози мирному населенню. У доповіді AI наголошувалося, що військові бази розміщуються у житлових кварталах. Про це повідомляється на сайті Amnesty International.

У заяві йдеться про те, що за фіксацію фактів і підготовку публікацій відповідає окрема команда з Департаменту реагування на кризові ситуації.

"З початку масштабного вторгнення український офіс виступає за розслідування і допомагає залучити до вивчення воєнних злочинів в Україні слідчих-криміналістів із зарубіжних країн", — сказала керівниця українського офісу AI Оксана Покальчук.

По суті, український офіс правозахисної організації заявив, що не має стосунку до цієї доповіді.

Думка керівництва Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час нещодавньої пресконференції зазначила, що автори доповіді Amnesty International не врахували низку факторів, що стосуються війни, назвавши доповідь правозахисників односторонньою.

За її словами, російські війська практикують тактику захоплення та утримання населених пунктів.

"Поки ми чекатимемо російського ворога в полі, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста зміцнюються та обороняються від міжнародного злочинця", — пояснила вона.

За словами Маляр, ЗСУ з метою захисту можуть розміщувати системи ППО на території міст, при цьому місцева влада регулярно евакуює населення у разі загрози. Але все ж таки не всі цивільні особи погоджуються залишити свої будинки.

Що за доповідь Amnesty International?

У публікації правозахисної організації під назвою "Тактики ведення війни української армії ставлять під загрозу мирне населення" повідомляється, що ЗСУ розміщують військові бази в житлових районах, школах і лікарнях. І, хоча школи не працюють, противник усе ж таки може завдавати ударів по цих об'єктах, вважаючи їх "законними цілями".

При цьому співробітники AІ все ж таки зазначили, що згадані порушення в жодному разі не повинні бути виправданням невиборчим атакам російських військових, які без розбору вбивають і завдають травм незліченній кількості мирних жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Amnesty International звинуватили Україну в розміщенні військових баз у школах, на що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що подібні звинувачення дискредитують ЗСУ. За його словами, українська армія дотримується всіх законів ведення війни та не порушує міжнародне гуманітарне право.