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Кабмин утвердил распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области

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Кабмин утвердил распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области

Вынужденных переселенцев планируют расселить в безопасных районах ряда областей Украины.

Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о проведении обязательной эвакуации жителей Донецкой области. Об этом говорится на официальном правительственном сайте.

В частности, Кабмин распорядился провести обязательную эвакуацию мирного населения Донетчины. Гражданских, согласно постановлению №679, расселят в безопасных районах Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Ответственность за организацию и проведение эвакуации правительство возложило на руководителей ОВА, Министерство обороны, Мининфраструктуры, Минреинтеграции, МВД, Нацполицию, ГСЧС, а также СБУ и "Укрзализныцю".

Кабмин утвердил распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области

Глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что жители Донецкой области прислушались к призыву президента Владимира Зеленского эвакуироваться из опасного региона из-за непрекращающихся боевых действий.

По ее словам, на Донетчине зимой ожидается сложная ситуация из-за отсутствия газоснабжения и отопления, а также невозможности доставить продовольствие с лекарствами.

"Власти со своей стороны делают все, чтобы жители таких регионов начали эвакуироваться уже сейчас, заранее, не медля и не ожидая обострения ситуации", — подчеркнула Верещук и заверила, что государство не оставит без внимания ни единого эвакуированного жителя Донецкой области.

Стоит отметить, что обязальная эвакуация жителей Донецкой области была анонсирована Ириной Верещук 30 июля. По словам вице-премьера, государство из-за боевых действий и отсутствия газоснабжения не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период, из-за чего они должны выехать из региона.

Обязательная эвакуация жителей Донецкой области стартовала в начале августа. Первый поезд с мирными гражданами из Покровска прибыл в Кропивницкий, где его встречали представители Кабмина и областной ОВА.