Вимушених переселенців планують розселити у безпечних районах низки областей України.

Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження про проведення обов'язкової евакуації мешканців Донецької області. Про це йдеться на офіційному урядовому сайті.

Зокрема, Кабмін наказав провести обов'язкову евакуацію мирного населення Донеччини. Цивільних згідно з постановою №679 розселять у безпечних районах Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Відповідальність за організацію та проведення евакуації уряд поклав на керівників ОВА, Міністерство оборони, Мінінфраструктури, Мінреінтеграції, МВС, Нацполіцію, ДСНС, а також СБУ та "Укрзалізницю".

[ + – ] Кабмін затвердив розпорядження про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області

Глава міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що жителі Донецької області прислухалися до заклику президента Володимира Зеленського евакуюватися з небезпечного регіону через безперервні бойові дії.

За її словами, на Донеччині взимку очікується складна ситуація через відсутність газопостачання та опалення, а також неможливість доставити продовольство з ліками.

"Влада зі свого боку робить все, щоб жителі таких регіонів почали евакуйовуватися вже зараз, заздалегідь, не зволікаючи і не чекаючи загострення ситуації", — наголосила Верещук і запевнила, що держава не залишить без уваги жодного евакуйованого жителя Донецької області.

Варто зазначити, що обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області Ірина Верещук анонсувала 30 липня. За словами віцепрем'єрки, держава через бойові дії та відсутність газопостачання не зможе забезпечити людей опаленням у зимовий період, через що вони мають виїхати з регіону.

Обов'язкова евакуація донеччан стартувала на початку серпня. Перший потяг із мирними громадянами з Покровська прибув до Кропивницького, де його зустрічали представники Кабміну та обласної ОВА.