"Украинцам помогают, а другим — нет": Amnesty International обвинила Запад в "двуличии"

В отчете говорится, что в то время как страны-члены ЕС открыли свои границы для убегающих от российской агрессии украинцев, многие из них "держали двери закрытыми" для тех, кто спасался от войны и репрессий в Сирии, Афганистане и Ливии.

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Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году показало двойные стандарты западных государств, реагировавших на агрессию Кремля, говорится в ежегодном докладе Amnesty International о правах человека, опубликованном 27 марта.

Amnesty International заявила, что, хотя ответ на вторжение России в Украину был быстрым и сильным, страны применяли законодательство о правах человека в каждом конкретном случае в "потрясающей демонстрации вопиющего лицемерия и двойных стандартов" и не принимали значимых мер по серьезным нарушениям со стороны некоторых их союзников.

"Государства не могут в одну минуту критиковать нарушения прав человека, а в следующее мгновение потакать подобным нарушениям в других странах только потому, что на карту поставлены их интересы. Это недобросовестно и подрывает всю структуру универсальных прав человека", – заявила генсекретарь Amnesty International Аньес Калламар.

В отчете, например, говорится, что в то время как страны-члены ЕС открыли свои границы для убегающих от российской агрессии украинцев, многие из них "держали двери закрытыми" для тех, кто спасался от войны и репрессий в Сирии, Афганистане и Ливии.

Также там подчеркивают, что США активно критикуют нарушения России в Украине и приняли десятки тысяч украинских беженцев, но выдворили более 25 тысяч гаитян в период с сентября 2021 по май 2022 года.

В докладе также упоминается отказ противостоять израильской "системе апартеида в отношении палестинцев" и бездействие в нарушении Китаем прав человека против уйгуров и других мусульманских меньшинств в провинции Синьцзян.

"Эти двойные стандарты придали смелости таким странам, как Китай, и дали Египту и Саудовской Аравии возможность избегать и игнорировать критику своих нарушений прав человека", — заявили Amnesty International.

Напомним, 4 августа 2022 организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный полномасштабной войне в Украине, в котором обвинила ВС РФ в совершении военных преступлений, а подразделения ВСУ — в размещении свой техники в жилых кварталах. Действия украинской армии, по мнению правозащитников, провоцируют россиян и вынуждают их обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.

В этот же день, 4 августа, украинский МИД заявил, что отчет Amnesty International о том, что подразделения Вооруженных сил Украины нарушают гуманитарное право, размещая технику в жилых кварталах, свидетельствует о создании баланса между преступником и жертвой.

13 августа стало известно, что независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International, в котором правозащитники обвинили ВСУ в размещении своего вооружения в жилых кварталах. Специалисты будут изучать не только сам доклад, но и процесс его подготовки.

Уже 21 октября Amnesty International признала обстрелы РФ инфраструктуры Украины военным преступлением. В организации заявили, что Россия хочет нарушить психологическое состояние украинцев, оставив их без воды, света и тепла зимой.