Частіше бачитиметься з Трампом: Маску готують кабінет у комплексі біля Білого дому, — NYT

ЗМІ пише, що місцерозташування офісу дозволить Маску підтримувати постійний контакт з обраним главою США Дональдом Трампом, який вступить на свою посаду вже 20 січня.

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Американський мільярдер Ілон Маск отримає офіс для створеного "Департаменту урядової ефективності" (DOGE) за нової адміністрації президента США Дональда Трампа на території комплексу, що розташований поруч з Білим домом. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на два проінформованих джерела.

Співрозмовники видання сказали журналістам, що виділені для Маска приміщення будуть розташовуватися в будівлі виконавчого офісу імені Ейзенхауера. Ця будівля розташована неподалік від Білого дому.

Будівля Ейзенгауера (фото: Eric Lee/The New York Times)

Видання вказує, що таке розташування дозволить Маску отримувати повноцінний доступ до Дональда Трампа, який вступить на свою посаду вже 20 січня. Наразі відомо, що Маск уже обговорював з посадовцями перехідного офісу майбутнього глави держави про свій рівень доступу до президента, та це питання залишається нерозв'язаним.

Також ЗМІ пише, що також невідомо, чи матиме свої приміщення в будівлі Ейзенгауера партнер Маска у DOGE бізнесмен і екскандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі.

Раніше Фокус повідомляв, що наприкінці 2024 року бізнесмен вступив у перепалку з прихильниками Трампа. Маск стверджує, що технологічним компаніям потрібні іноземні робітники, щоб конкурувати. А незгодних із ним почав банити у Twitter.

На початку січня 2025 року ЗМІ повідомляли, що Маск планує ввести нововведення для X. Підприємець хоче прибрати з дописів у стрічці позначки дат для "покращення інтерфейсу" та встановити плату за реєстрацію для нових користувачів.