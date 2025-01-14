Чаще будет видеться с Трампом: Маску готовят кабинет в комплексе возле Белого дома, — NYT

СМИ пишет, что месторасположение офиса позволит Маску поддерживать постоянный контакт с избранным главой США Дональдом Трампом, который вступит в свою должность уже 20 января.

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Американский миллиардер Илон Маск получит офис для созданного "Департамента правительственной эффективности" (DOGE) при новой администрации президента США Дональда Трампа на территории комплекса, расположенного рядом с Белым домом. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на два информированных источника.

Собеседники издания сказали журналистам, что выделенные для Маска помещения будут располагаться в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра. Это здание расположено неподалеку от Белого дома.

Здание Эйзенгауэра (фото: Eric Lee/The New York Times)

Издание указывает, что такое расположение позволит Маску получать полноценный доступ к Дональду Трампу, который вступит в свою должность уже 20 января. Известно, что Маск уже обсуждал с чиновниками переходного офиса будущего главы государства о своем уровне доступа к президенту, но этот вопрос остается нерешенным.

Также СМИ пишет, что также неизвестно, будет ли иметь свои помещения в здании Эйзенгауэра партнер Маска по DOGE бизнесмен и экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Ранее Фокус сообщал, что в конце 2024 года бизнесмен вступил в перепалку со сторонниками Трампа. Маск утверждает, что технологическим компаниям нужны иностранные рабочие, чтобы конкурировать. А несогласных с ним начал банить в Twitter.

В начале января 2025 года СМИ сообщали, что Маск планирует ввести нововведения для X. Предприниматель хочет убрать из сообщений в ленте отметки дат для "улучшения интерфейса" и установить плату за регистрацию для новых пользователей.