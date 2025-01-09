Сын Дональда Трампа обвинил Украину в пожарах в Калифорнии, Илон Маск его поддержал

Дональд Трамп-младший уверен, что самый разрушительный в истории штата пожар имеет "украинский след". Пожарная служба Лос-Анджелеса якобы пожертвовала Украине слишком много оборудования и теперь не в силах справиться с огнем.

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Американский штат Калифорния борется с сильными лесными пожарами, огонь подходит все ближе к Лос-Анджелесу. Сын избранного президента США Дональда Трампа смог обвинить Украину в разгуле стихии. Он пишет о связи между пожарами в Лос-Анджелесе и поддержкой Украины от Штатов, миллиардер Илон Маск согласился с такими выводами.

Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, принадлежащей Илону Маску о том, что пожарная служба Лос-Анджелеса "пожертвовала часть своих припасов Украине". Маск сделал репост этого твита.

Трамп-младший изначально перепостил твит бывшего инвестиционного банкира Джона ЛеФевра, который вспомнил, как пожарный департамент Лос-Анджелеса передавал Украине оборудование. Cудя по скриншотам новостей, это было 18 марта 2022 года.

Телеканал ABC7 Los Angeles сообщал, что Украине передавали в то время излишки оборудования со складов: шланги, насадки, стрелочные переводы, шлемы, бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты.

В то же время Дональд Трамп раскритиковал президента США Джо Байдена за бездействие, которое привело к сильным пожарам в Калифорнии. Происходящее, по его словам, послужит "символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности" Байдена.

Будущий президент уверен, что бушующие в Калифорнии пожары могут стать самыми разрушительными в истории Штатов с точки зрения экономики. Примерный ущерб от лесных пожаров возле Лос-Анджелеса уже оценивается 52-57 млрд долларов.

Фокус ранее писал, как Дональд Трамп обвинял администрацию Байдена за решения, которые спровоцировали войну России и Украины. Трамп надеется закончить войну за полгода.

Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девушкой". Бизнесмен в своей манере прокомментировал заявление Трюдо о нежелании Канады присоединяться к США.