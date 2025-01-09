Син Дональда Трампа звинуватив Україну в пожежах у Каліфорнії, Ілон Маск його підтримав

Дональд Трамп-молодший упевнений, що найбільш руйнівна в історії штату пожежа має "український слід". Пожежна служба Лос-Анджелеса нібито пожертвувала Україні надто багато обладнання і тепер не в змозі впоратися з вогнем.

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Американський штат Каліфорнія бореться з сильними лісовими пожежами, вогонь підходить дедалі ближче до Лос-Анджелеса. Син обраного президента США Дональда Трампа зміг звинуватити Україну в розгулі стихії. Він пише про зв'язок між пожежами в Лос-Анджелесі та підтримкою України від Штатів, мільярдер Ілон Маск погодився з такими висновками.

Дональд Трамп-молодший написав у соцмережі X, що належить Ілону Маску, про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса "пожертвувала частину своїх припасів Україні". Маск зробив репост цього твіту.

Трамп-молодший спочатку перепостив твіт колишнього інвестиційного банкіра Джона ЛеФевра, який згадав, як пожежний департамент Лос-Анджелеса передавав Україні обладнання. Судячи зі скріншотів новин, це було 18 березня 2022 року.

Телеканал ABC7 Los Angeles повідомляв, що Україні передавали в той час надлишки обладнання зі складів: шланги, насадки, стрілочні переводи, шоломи, бронежилети та інші засоби індивідуального захисту.

Водночас Дональд Трамп розкритикував президента США Джо Байдена за бездіяльність, яка призвела до сильних пожеж у Каліфорнії. Те, що відбувається, за його словами, стане "символом кричущої некомпетентності та безгосподарності" Байдена.

Майбутній президент упевнений, що пожежі, які вирують у Каліфорнії, можуть стати найруйнівнішими в історії Штатів з точки зору економіки. Приблизний збиток від лісових пожеж біля Лос-Анджелеса вже оцінюється 52-57 млрд доларів.

Фокус раніше писав, як Дональд Трамп звинувачував адміністрацію Байдена за рішення, які спровокували війну Росії та України. Трамп сподівається закінчити війну за півроку.

Ілон Маск назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "дівчиною". Бізнесмен у своїй манері прокоментував заяву Трюдо про небажання Канади приєднуватися до США.