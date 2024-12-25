Очная ставка: о каком мире Трамп планирует договариваться с Путиным

Россия получила от разных стран несколько предложений о проведении на их территории возможной встречи Путина и Трампа, заявляет помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Когда и при каких условиях может состояться рандеву, и какие риски оно может нести для Украины, выяснял Фокус.

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"Я бы сказал, что, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений по этому поводу от разных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не определять возможное или невозможное развитие событий, но такие предложения делались и делаются", — сказал Ушаков. Собственно, таким образом он ответил на вопрос рос журналистов о том, не предлагали ли подобные инициативы премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан.

Как у Байдена и в Москве отреагировали на желание Трампа встретиться с Путиным

Попутно отметим, что заявление Дональда Трампа о его готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным по урегулированию российско-украинской войны прозвучало на днях в ходе конференции консерваторов Turning Point USA в городе Финиксе (штат Аризона). Перечисляя свои приоритеты после вступления в должность 20 января, Трамп подтвердил решимость выполнить свое главное геополитическое предвыборное обещание — завершить войну. "Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно быстрее. Поэтому мы этого будем ждать, мы должны положить конец этой войне. Я закончу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. И я обещаю, что не допущу третьей мировой войны", — отметил республиканец.

Эксперт: "Путин будет пытаться всячески манипулировать" Фото: Getty Images

Реагируя на сообщения о подготовке встречи лидеров США и России после смены власти в Белом доме, советник по национальной безопасности президента Байдена Джейк Салливан согласился с главным тезисом Дональда Трампа о необходимости добиться мирного решения. Однако он назвал ключевым инструментом борьбы за мир усиление давления на Россию. "Я думаю, что Трамп должен продолжать оказывать давление. Я верю, что тогда соглашения можно достичь", — подчеркнул Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, "вырвав почву из-под ног Украины", и согласится на условия Москвы, то это нанесет серьезный ущерб интересам США в долгосрочной перспективе. "Поэтому я думаю, что самое важное для Дональда Трампа — это послать Путину сигнал: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, Европа будет продолжать поддерживать Украину, пока вы не примете справедливых условий для справедливого мира", — подытожил Джейк Салливан.

Между тем в росМИД заявили, что "диалог с США по украинской проблематике" может идти на разных площадках, но важным является его содержание и подходы команды избранного президента США.

"Для того чтобы эту тему обсуждать, надо понимать, во-первых, какова позиция будущей администрации США по этому поводу. То, что мы слышим, во многих аспектах категорически не стыкуется и не может стыковаться с нашим подходом. Пока совершенно непонятно, с какими подходами по этому поводу окончательно будет выступать администрация Трампа",- заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, добавив, что "российские инициативы базируются на ее законных интересах, ключевых задачах СВО и реалиях в зоне конфликта".

Каким образом Путин планирует обыграть Трампа во время встречи

Отметив, что Путин делает очень большую ставку на встречу с Трампом, политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом заметил следующее: "Путин рассчитывает на то, что за счет своего личного опыта ему удастся дипломатически переиграть Трампа. Его (Путина — ред.) мнение, среди прочего, базируется на том, что Трамп сделал очень много неосторожных заявлений, в том числе и о том, что он завершит войну за 24 часа. Сейчас правда он уже говорит "как можно скорее", но как бы там ни было — все заявления о сроках на самом деле загоняют Трампа в определенные рамки. В результате Путин в такой ситуации может сыграть в такую игру: не выдвигая никаких требований для проведения встречи, уже во время нее начнет озвучивать ультиматумы. Таким образом, Трамп окажется в положении когда, надо будет либо признавать, что встреча завершилась ничем, то есть фактическим провалом, либо необходимо будет идти на какие-то уступки Путину".

Эксперт: "Путин рассчитывает, что за счет своего личного опыта ему удастся дипломатически переиграть Трампа" Фото: Getty Images

По убеждению эксперта, Путин рассчитывает максимально использовать в свою пользу и против Трампа его любовь к быстрой прямой дипломатии: "Именно поэтому в последнее время мы видим, как Путин пытается демонстрировать готовность к диалогу. Очевидно, что он хочет затянуть Трампа в прямой диалог — без помощников и советников. А Трампу, с тем чтобы оправдать репутационные риски его встречи с международно признанным преступником Путиным важно, чтобы эта встреча принесла какой-то масштабный серьезный результат".

Политолог предполагает, что Путин будет пытаться всячески манипулировать, "что, учитывая тщеславие Трампа, является довольно опасной для нас историей".

Почему именно Трамп, а не Путин выглядит "главным ковбоем"

Политолог Тарас Загородний, предварительно акцентировав, что вероятность встречи Трампа с Путиным достаточно высока, в разговоре с Фокусом отметил: "Путин продолжает "быковать" по полной программе, не меняя никоим образом своих стартовых переговорных требований. Кроме того, он хочет поговорить с Трампом о разделе сфер в мире, а это не является предметом разговора для Трампа. Поэтому, спрашивается, о чем Трампу разговаривать с Путиным? Что, Путин будет рассказывать ему все эти сказки про Рюриковичей и печенегов, из-за чего он имел основания для вторжения?". А если без шуток, то на самом деле та позиция, которую занял Путин, она не выполнима в принципе".

Впрочем, Дональд Трамп, отмечает Тарас Загородний, вспоминая его заявление по Сирии, как акула, чувствует кровь, а потому будет действовать решительно. "Трамп может сказать Путину: "Что сегодня вообще кому-то может гарантировать Россия, на территории которой находятся иностранные войска, с которыми вы ничего не можете сделать? К вам чуть ли не ежедневно прилетают украинские дроны, а СБУ "мочит в центре Москвы" ваших топ-генералов!?". Это во-первых. Во-вторых, Трамп настаивает на фиксации по линии разграничения, что категорически не устраивает Россию", — резюмирует политолог.

Также эксперт, оценивая различные мирные варианты команды Трампа, прогнозирует, что Украина будет милитаризована, что тоже не устраивает россиян. По меньшей мере эти два "категорические и фундаментальные противоречия", акцентирует Тарас Загородний, наводят на мысль, что без уступок со стороны России, предметного разговора не будет. Доказательством этого, считает политолог, является то, что Трамп, говоря о встрече с Путиным, подчеркнул, что не ему, а главе Кремля она — встреча — крайне нужна. Таким образом, акцентирует политолог, именно Трамп, который ведет свою линию с позиции силы, "является главным ковбоем", а не Путин, что означает лишь одно: будущий президент США будет "нарезать" задачи для Москвы, которые та в той или иной степени вынуждена будет выполнять.

Эксперт: "Именно Трамп, который ведет свою линию с позиции силы, "является главным ковбоем", а не Путин" Фото: Getty Images

Отметив, что Путин своими прихотями загнал себя в ловушку, эксперт добавил, что Трамп ни в коем случае не пойдет на уступки, потому что в таком случае он будет выглядеть слабаком, "которого оплюют всем миром". В общем, Тарас Загородний прогнозирует, что сама политика Трампа будет антироссийской — не из-за большой любви к Украине, а учитывая защиту национальных интересов США. В этой парадигме, заключает политолог, Соединенные Штаты, среди прочего, будут экспортировать больше нефти, бомбить Иран и постоянно давить на Китай, разрушая "не святую троицу" в лице Москвы, Пекина и Тегерана.