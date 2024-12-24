Путин боится и пугает Трампа: что скрывается за угрозами Кремля многократно усилить удары

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Путин хочет доказать самому себе, что не нужно бояться Трампа.

После атаки на Татарстан Путин лично прокомментировал удары беспилотников и заявил, что ответ будет "многократно сильнее".

Обратите внимание, в последние дни Путин регулярно реагирует на все подобные обстрелы, хотя год назад, когда обстреливали ту же Казань, он молчал. А тут персональная реакция.

Мне кажется, во-первых, он сейчас сам себя накручивает в собственной правоте (что он отказывается от переговоров и пугает мир "Орешником"). Это такое себе поднятие ставок в его собственной голове. Во-вторых, его окружение выталкивает его "на фронт" (когда он озвучивает то, что раньше озвучивали медведевы и володины). Зачем это делает окружение? Очевидно, чтобы Путин, в их понимании, стал более ручным. Загнанный в угол, он вынужден будет опираться исключительно на старую гвардию, которая сможет сыграть свою лебединую песню.

Окружение загоняет Путина в угол Фото: Getty Images

Не исключено, что это тот момент, когда хвост виляет собакой и загоняет Путина в ситуацию, когда он не сможет вырваться из определенных ловушек. Первый раз за войну это произошло тогда, когда он провозгласил четыре области аннексированными. И тогда его логика была проста: Запад побоится давать оружие для войны против российских территорий. Сейчас, я так понимаю, окружение играет на его амбициях и страхах и окончательно подталкивает к мысли, что США согласится на все его условия, потому что Трампу просто некуда будет деваться.

Путин одновременно боится Трампа, но одновременно и пробует самому себе (с помощью своего окружения) доказать, что Трамп может оказаться таким же слабаком, как и Буш, который поплыл после урагана Катрина, как и Обама с его перезагрузкой отношений с РФ и, конечно же, как и Байден. При этом он все еще боится Трампа. Но, похоже, что его окружение, которое требует войны, зная, что Путин хочет этой войны, уверяет его, что не надо бояться. Трамп никуда не денется, согласится на все российские условия.

Это все я пишу исключительно для того, чтобы попытаться объяснить логику Путина. Жизнь внесет свои серьезные коррективы. А нынешнее состояние Путина во многом можно сравнить с поведением ребенка перед кабинетом стоматолога. Ребенок боится, но говорит своим родителям: "Правда, я зубного не боюсь?".

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