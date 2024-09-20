Курское наступление доказывает: ВСУ — сила, с которой придется считаться

Курская операция показала всему миру, что украинские Вооруженные силы — далеко не те, что в прошлом году. Не испытывая страха перед Россией, умея планировать и проводить крупномасштабные наступательные операции и гарантируя для них беспрецедентную оперативную безопасность, Украина получила больше военных возможностей для дальнейшего развития

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Курская наступательная операция Украины длится уже более месяца, но средства массовой информации в основном концентрируются на двух аспектах этой беспрецедентной операции: поднятии боевого духа украинцев и унижении Владимира Путина. Хотя оба эти фактора полезны для Украины, они, скорее всего, останутся эфемерными. Украинские солдаты и гражданские, по понятным причинам, рады тому, что их войска сражаются на вражеской земле, но для Путина и российских Вооруженных сил чувство стыда не является чем-то новым. Действительно, война в Украине — это в значительной степени история об унижении России, начиная с изначального отражения российского вторжения, которое, по прогнозам, должно было продлиться неделю.

Фокус перевел статью основателя некоммерческой организации Anomaly Дэвида Пластера о деталях Курской операции и ее стратегических последствиях для Российской Федерации.

Война в Украине — это в значительной степени история об унижении России Фото: Getty Images

Наиболее важные последствия "Курска" могут оказаться куда более долгосрочными и способными изменить ход зашедшей в тупик войны. В первую очередь это демонстрация пределов эскалации со стороны России, практическое доказательство концепции крупномасштабного стратегического рейда, а также неоспоримая внезапность и оперативная безопасность операции.

С начала войны западные страны были важными, но осторожными партнерами Украины. Значительная конвенциональная военная мощь России и ее огромный ядерный арсенал ограничивают скорость и масштаб поддержки Украины со стороны Запада. В свете украинских успехов Россия проявляет беспечность, и, похоже, западные партнеры мотают это на ус. На момент написания статьи премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден обсуждали возможность разрешить Украине запускать по России ракеты дальнего радиуса действия, поставляемые Западом.

Беспомощный ответ Путина на Курское наступление может только укрепить их намерение предоставить Украине оружие большой дальности, которого она так жаждет.

Украинский танк в Курской области. Фото: Anatoliy Zhdanov

В условиях ограниченных возможностей Украины демонстрировать свои стратегические достижения в области маневрирования, полученные в ходе тренировок НАТО и отточенные на собственном опыте, Курская операция позволяет Украине доказать свои растущие наступательные возможности. После того, как в ходе контрнаступления 2023 года не удалось добиться значительных территориальных успехов, Курск тем временем демонстрирует, что украинские войска добились ощутимого прогресса в непростом искусстве маневренной войны с применением комбинированных вооружений.

По меньшей мере пять украинских бригад успешно скоординировали прорыв и проникновение на незнакомую вражескую местность — беспрецедентное достижение для молодой, быстро растущей армии, все еще испытывающей врожденные, но неизбежные болезни роста. Таким образом, Курск стал доказательством новоприобретенного умения украинцев проводить стратегические рейды. Украине предстоит сделать выбор: попытаться удержать свои новые российские владения в качестве разменной монеты или отступить и подготовиться к тому, чтобы снова использовать свой новообретенный рейдовый потенциал.

Непростой выбор…

Способность Украины провести массированную внезапную атаку с участием нескольких бригад так, чтобы ни друзья, ни враги ничего не узнали, также беспрецедентна. По сравнению с гораздо более ограниченным Белгородским вторжением 2023 года, уровень секретности вокруг этой атаки — просто небо и земля. В условиях вездесущих социальных сетей и смартфонов проведение военной операции такого масштаба с полной внезапностью — это уровень оперативной безопасности индустриальной эпохи. Это, возможно, самая впечатляющая сторона всего Курского наступления. Если Украина сможет повторить подобный подвиг, это добавит весомое и неожиданное новое измерение ее операциям.

Украинская боевая техника в Курской области. Фото: Roman Pilipey

Несмотря на немедленный успех, военные аналитики спорят о целесообразности Курского наступления. Воздействие на моральный дух украинцев и россиян будет ослабевать, а конечный тактический результат наступления еще предстоит определить. Так или иначе, эта операция показала всему миру, что украинские Вооруженные силы — далеко не те, что в прошлом году. Не испытывая страха перед Россией, умея планировать и проводить крупномасштабные наступательные операции и гарантируя для них беспрецедентную оперативную безопасность, Украина получила больше военных возможностей для дальнейшего развития.

Об авторе

Дэвид Пластер, проживающий в Украине последние 13 лет, является основателем украинской некоммерческой организации Anomaly NGO и бывшим военным медиком армии США.