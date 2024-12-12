Курьер от Трампа к Путину: какие планы возит между Флоридой и Москвой венгерский премьер Орбан

Премьер-министр Венгрии обвиняет президента Зеленского в якобы отказе от рождественского перемирия и обмена пленными. Какую игру проводит Орбан, и каким образом Киеву следует действовать в отношениях с Будапештом, выяснял Фокус.

Related video

Вскоре после того, как Дональд Трамп встретился в Париже с Владимиром Зеленским при содействии Эмманюэля Макрона и публично заявил о готовности Украины договариваться о мире, премьер Венгрии наоборот попытался создать из украинского лидера "президента войны".

В частности, Виктор Орбан заявляет, что Будапешт предлагал Киеву установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но на Банковой якобы не одобрили данное предложение. "Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!", — написал глава венгерского правительства в Х (Twitter).

Следует отметить, что соответствующее сообщение Орбана в соцсети появилось после того, как Зеленский предельно жестко отреагировал на разговор венгерского премьера с Путиным. Так, украинский президент выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции". "Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не надо играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе", — резюмировал глава государства.

Попутно напомним, что премьер-министр Венгрии общался с Путиным целый час в среду, 11 декабря. Сразу же после этого Орбан заявил о "опасных неделях российско-украинской войны". Непосредственно перед разговором с главой Кремля венгерский премьер встречался в Соединенных Штатах с Дональдом Трампом. Весьма показательно, что путинский спикер Песков поспешил заверить, мол, никаких посланий от избранного президента США Орбан президенту РФ не передавал.

Между тем на Банковой опровергли скандальное заявление Виктора Орбана о якобы деструктивной позиции Киева. В частности, советник президента Дмитрий Литвин отметил: "Первое. Как всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала. Второе. Как всегда, о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала. Третье. Как всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Украина, как всегда, в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года. Кроме этого, Украина настроена на полноценный мир и делает все в координации с партнерами, чтобы этого достичь. Как и всегда, нужен не пиар, а справедливый мир, и не болтовня, а надежные гарантии безопасности".

Разговор Орбана с Путиным состоялся по просьбе Трампа

По убеждению управляющего партнера "Национальной антикризисной группы" Тараса Загородного, на выходки венгерского премьера следует смотреть взвешенно-спокойно с тем, чтобы он не раздувал щеки от собственной значимости. В частности, в разговоре с Фокусом политолог заметил: "Дело в том, что Орбан в Москве рассказывает о том, что у него незаурядные связи с ЕС, в Евросоюзе уверяет, что у него все "на мази" с Китаем, а всем вместе скармливает историю о том, что имеет просто мега-супер контакт с Трампом. На самом же деле, все что говорит Орбан нужно постоянно делить на 25, потому что главным партнером для США в Европе была и остается Франция — недаром Трамп совершил свой первый после победы на выборах зарубежный визит именно к Макрону".

Подчеркнув, что премьер Венгрии, пытается выжать из сложившейся геополитической ситуации все, что только возможно, политолог констатировал: "Я подозреваю, что разговор Орбана с Путиным состоялся по просьбе Трампа для, так сказать, проверки температуры по палате и того, готов ли пациент (Путин-ред.) к вскрытию или еще нет. Трамп прекрасно понимает, что удар по Сирии очень мощно срикошетил по России, которой было четко указано на ее место. Кстати, обратите внимание, как резко активизировались многие вопросы, которые раньше, а конкретно — до победы Трампа пылились в администрации Байдена. К примеру, влупили вот достаточно неожиданно санкциями по "Газпромбанку", дали разрешение бить по территории России и так далее. Уверен, что это все влияние лично Трампа и это все согласовывается им с Белым домом".

Разговор Орбана с Путиным состоялся по просьбе Трампа Фото: Euronews

Отталкиваясь от указанного, эксперт отмечает, что "петля на путинской шее сжимается все сильнее". Что же касается Орбана, то он, прогнозирует эксперт, и в дальнейшем будет играть роль своеобразного посредника между США и Кремлем. "В любом случае, если Трамп будет принимать решение, он будет слушать не Орбана, а целую кучу своих советников. Пока же, о чем наглядно свидетельствует заявление Пескова, озвученное после разговора Орбана с Путиным, Москва настаивает на своих "хотелках", которые якобы могут открыть путь к мирным переговорам и прекращению огня. А эти условия, напомню, предусматривают, среди прочего, что Украина должна покинуть Запорожье, Херсон, Донецкую область, отказаться от НАТО и тому подобное. Это категорически противоречит позиции Трампа, в какой бы интерпретации мы ее не видели бы", — подчеркивает Тарас Загородний.

Констатировав, что таким образом РФ фактически блокирует мирный процесс, эксперт подытожил: "Чем больше Россия будет гнуть деструктивно-блокадную линию, тем быстрее Трамп перейдет к плану "Б" и это, скорее всего, будет план Помпео. В общем, все соратники Трампа озвучивали две ключевые вещи. Первое — остановка на линии разграничения, а это в данном случае непосредственно касается и Курской области. То есть, при таких раскладах униженный Путин будет вынужден торговаться своей же территорией. Ну, и второй тезис заключается в том, что ни в каких так называемых "планах Трампа" вы нигде не увидите пункт о сокращении военной помощи Киеву. Это два принципиально важных кейса, которые чрезвычайно не нравятся Путину, который кровь из носу стремится к демилитаризации Украины".

Балансировать между Орбаном и руководством ЕС

Под несколько иным углом оценивает геополитическую тактику венгерского премьера политолог Максим Джигун. "За десятилетия пребывания Орбана у руля власти у него действительно сформировалась хорошая сеть контактов не только с авторитарными режимами, такими, как КНР или Россия, но и в США. Сейчас Орбан очень активно этим пользуется, будучи неким венгерским курьером между Флоридой и Москвой. Нам от этого, как ни крути, никуда не деться по меньшей мере, в ближайшие годы. Почему? Потому что такое поведение является основой выживания Орбана — за счет тактики "и вашим, и нашим", он умеет балансировать, из-за чего, кстати, выигрывает выборы, поскольку получает преференции от всех", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Кроме того, политолог, предварительно акцентировав, что Венгрия является членом Европейского Союза (ЕС) и НАТО, добавил: "Таким образом, если мы стремимся в ближайшем политическом цикле присоединиться как минимум к ЕС, нам необходимо находить пути взаимопонимания с венгерской стороной. Запретить Орбану общаться с Путиным или кем-то из российской власти, мы, конечно же, не можем. Но при этом мы можем находить точки соприкосновения с Будапештом в принципиальных для нас вопросах, скажем, на уровне правительств. Для этого нужно наработать формат взаимодействия, который будет предусматривать вполне конкретный перечень двусторонних обязательств в евроинтеграционном контексте".

За десятилетия пребывания у властного руля у Орбана сформировалась хорошая сеть контактов Фото: РИА

Общаясь с Путиным, считает эксперт, Орбан сам себя загоняет в изоляцию, поскольку формирует условия, при которых ему точно "не светят" никакие высокие должности в ЕС, "который он своими заявлениями и поступками разъединяет на несколько частей". В сложившихся условиях, по мнению Максима Джигуна, позиция официального Киева должна заключаться в том, чтобы общаться не с Орбаном, а с руководством Евросоюза — "фактически того объединения, которое может, хоть и не выгнать Венгрию из ЕС, но создать все обстоятельства, которые непременно охладят ум тамошнего премьера".

На уточняющий вопрос о том, какие именно обстоятельства может создать ЕС, политолог ответил, что речь идет, например, об отказе для Венгрии в финансировании различных грантов, предоставлении дешевых кредитов, введении определенных санкций из-за несоблюдения принципа верховенства права в Венгрии и тому подобное. По убеждению эксперта, у ЕС сейчас есть все инструменты, которые могут заставить Орбана "трижды подумать перед тем, как общаться с российским диктатором".

В данном контексте заметим, что немецкий канцлер Олаф Шольц, который недавно также имел телефонный разговор с главой Кремля и после того побывал в Киеве, снова выразил готовность к контакту с Путиным, при том, что телефонный звонок между ними в ноябре считает "разочарованием". Наряду с тем, глава немецкого правительства, выразив готовность "сделать это снова", отметил, что никаких иллюзий по данному поводу ни у кого не должно быть.