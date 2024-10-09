"Не будет ждать": Орбан рассказал, как будет действовать Трамп в вопросе войны РФ против Украины

Венгерский политик считает, что Трампу под силу "немедленно действовать" еще до официального вступления в должность президента США в вопросе завершения войны РФ против Украины.

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США, тот не будет ждать инаугурации, чтобы сделать все необходимое для прекращения войны РФ против Украины. Об этом сообщает Politico.

По мнению Орбана, лидер Республиканцев в этом вопросе "будет действовать немедленно" по сравнению от европейских политиков.

"Мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента [США] не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем — стратегически, а затем — на уровне действий как можно скорее", — сказал венгерский премьер-министр.

Он убежден, что запланированный неформальный саммит европейских лидеров 7 ноября в Будапеште станет отличной площадкой для разговора на эту тему. Он состоится через два дня после президентских выборов в США.

"Я считаю, что это — лучшая возможность, чтобы обсудить, что мы должны думать каждый в отдельности и как сообщество [о] результатах [войны России против Украины] и стоит оценить то, что следует делать после этого" — резюмировал Орбан.

8 сентября венгерское издание ATV сообщило, что Орбан анонсировал "эффектное" развитие своей "миротворческой миссии". СМИ указывают, что политик назвал свою миссию непрерывной, и считает, что его поездки в течение лета будут иметь значительный успех, однако никаких деталей он не раскрыл.

30 сентября Euronews сообщил, что венгерский политик хочет организовать мирный саммит между Украиной и Россией. Журналисты отмечают, что Орбан во время Генассамблеи ООН общался с представителями Китая и Бразилии, и призвал их присоединиться к нему в организации "мирного саммита".