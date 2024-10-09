"Не чекатиме": Орбан розказав, як діятиме Трамп у питанні війни РФ проти України

Угорський політик вважає, що Трампові під силу "негайно діяти" ще до офіційного вступу на посаду президента США у питанні завершення війни РФ проти України.

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Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що у разі перемоги Дональда Трампа на прийдешніх президентських виборах в США той не чекатиме інавгурації, аби зробити все необхідне для припинення війни РФ проти України. Про це повідомляє Politico.

На думку Орбана, лідер Республіканців у цьому питанні "діятиме негайно", як порівняти з європейськими політиками.

"Ми, як європейські лідери, не можемо втрачати часу, тому що між виборами та інавгурацією нового президента [США] не буде двох–трьох місяців, як це зазвичай буває. Ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім — стратегічно, а потім — на рівні дій якомога швидше", — сказав угорський прем'єр-міністр.

Він переконаний, що запланований неформальний саміт європейських лідерів 7 листопада у Будапешті стане чудовим майданчиком для розмови на цю тему. Він відбудеться через два дні після президентських виборів у США.

"Я вважаю, що це — найкраща нагода, щоб обговорити, що ми повинні думати кожен окремо та як спільнота [про] результати [війни Росії проти України] і варто оцінити те, що слід робити після цього"? — резюмував Орбан.

8 вересня угорське видання ATV повідомило, що Орбан анонсував "ефектний" розвиток своєї "миротворчої місії". ЗМІ вказують, що політик назвав свою місію безперервною, і вважає, що його поїздки протягом літа матимуть значний успіх, однак ніяких деталей він не розкрив.

30 вересня Euronews повідомив, що угорський політик хоче організувати мирний саміт між Україною та Росією. Журналісти зазначають, що Орбан під час Генасамблеї ООН спілкувався з представниками Китаю та Бразилії, і закликав їх долучитися до нього в організації "мирного саміту".