Орбан анонсував "ефектний" розвиток своєї "миротворчої місії", — ЗМІ

Влітку угорський прем’єр Віктор Орбан об’їздив низку країн та зустрічався з політичними лідерами. Він підтвердив, що працював над "миротворчою місією".

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснює "миротворчу місію". Про це 8 вересня повідомили у виданні ATV.

Політик наголосив, що його місія — безперервна. Він розповів, що працював над цим і влітку.

Орбан запевнив, що у вересні його "миротворча місія" матиме "ефектний" вигляд. Деталей він не розкрив.

Загалом угорський прем’єр спрогнозував "зміну світової системи". З його слів, світ змінюється в усіх його контекстах і схід має невід'ємні переваги.

У приватних розмовах, за даними ЗМІ, Орбан наголосив на важливості нейтральної економічної політики. На його думку, Угорщині не слід підтримувати жоден із блоків та бути відкритою в усіх напрямах. Водночас конфлікту між військовими блоками він порадив уникати.

"Миротворча місія" Орбана: що вже відомо

На початку липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснив візити в Україну, Росію та Азербайджан. Повідомлялось, що він проговорив з президентом РФ Володимиром Путіним понад 3 години. Після цього угорський політик відправився у Китай.

Згодом Орбан розповів, що як Росія, так і Україна вірять у свою перемогу у війні, тож припиняти бойові дії не налаштовані. З його слів, нині в обох країнах розглядають варіант припинення вогню лише після укладання мирної угоди, щоб не дати часу противнику на підготовку до нових боїв.

Наступним пунктом після Китаю в маршруті "миротворчої місії" Орбана стали США. Там прем’єр зустрівся з кандидатом у президенти, республіканцем Дональдом Трампом.

Згодом стало відомо, що угорський політик передав лідерам ЄС власний "мирний план".

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з 1 січня припинить роботу нафтопровід "Дружба". Через нього отримували російську нафту Словаччина, Чехія та Угорщина.