Невгамовний прем'єр-міністр: після Києва, Москви і Баку Віктор Орбан попрямував до Пекіна, — ЗМІ

Літак, який угорський прем'єр Віктор Орбан зазвичай використовує для зарубіжних візитів, перебуває над територією Росії і приземлиться в Китаї вранці 8 липня.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже побував в Україні, Росії та Азербайджані, а тепер попрямував до Китаю. Згідно з даними місцевого видання 444.hu Орбан прибуде до КНР на світанку в понеділок, 8 липня.

Уряд Угорщини поки що не надав жодної інформації про дорогу. Журналісти звернулися по коментарі до його прессекретаря Берталана Хаваші, а також до пресслужби кабінету прем'єр-міністра з цього приводу, але поки відповіді не отримали.

На момент публікації матеріалу угорських ЗМІ, військово-урядовий літак Dassault Falcon 7X слідував із Будапешта до Пекіна, повідомляють журналісти, які відстежили переміщення борту за сайтами радіолокаційного стеження.

Останніми днями Віктор Орбан побував в Україні та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, а потім із неанонсованим візитом вирушив до Москви, де проговорив із Володимиром Путіним понад три години.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Потім він прилетів до Азербайджану на неформальний саміт Організації тюркських держав. Дорогою в літаку він розповів швейцарській газеті про те, що його поїздку до Москви було організовано таємно, за його словами, про його візит стало відомо із заяви на отримання дозволу на використання повітряного простору в Польщі, а натякнув, що вже в понеділок на всіх можуть очікувати "нові сюрпризи щодо його програми".

Віктор Орбан вступив на посаду голови ЄС на шість місяців першого липня. Ступінь, в якій він веде переговори від імені і з авторитетом ЄС, сумнівна: і Орбан, і Путін вказали у своїх заявах, що він веде переговори, в той час, як, за словами Жозепа Борреля, Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, це зовсім не так, зазначають журналісти видання 444.hu.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала приїхати до Будапешта в понеділок, але Угорщина скасувала зустріч у п'ятницю, у день, коли Віктор Орбан несподівано прилетів до Москви.

У МЗС Німеччини з цього приводу написали, що "на наш подив, у п'ятницю ввечері, незадовго до заходу, угорська сторона скасувала заплановану на понеділок зустріч міністра закордонних справ Сійярто і Бербок у Будапешті. Поїздку необхідно перенести на пізніший термін".

У міністерстві закордонних справ Німеччини додали, що зустріч Сіярто і Бербок була важливою.

У МЗС Угорщини повідомили, що в календарі Петера Сійярто відбулися зміни, тому попросили провести зустріч в інший час.

Тим часом Петер Сійярто в неділю вдень опублікував заяву про те, що він прийняв президента-засновника CATL, найбільшого у світі виробника електричних батарей, Робіна Зенга, і що "Угорщина робить усе, щоб уникнути торговельної війни між ЄС і Китаєм". Згідно з прес-релізом МЗС, "Угорщина під час свого послідовного головування в ЄС зробить усе, щоб уникнути торговельної війни з Китаєм, оскільки вона завдала б континенту серйозної шкоди". Сійярто також додав, що "світова автомобільна промисловість переживає величезну технологічну революцію, в якій китайська компанія є одним із найбільш вирішальних гравців".

Нагадаємо, перебуваючи в РФ, Орбан написав, що "мирна місія триває", а Москву назвав "другою зупинкою".

Також повідомлялося, що Володимир Путін і Віктор Орбан обговорили війну Росії та України. За його словами, "західні спонсори" нібито використовують Україну як "таран".