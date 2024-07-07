"Мирна місія триває": Орбан після зустрічі з Путіним анонсував нові "несподівані зустрічі"

Угорський прем'єр-міністр заявив, що наступний "сюрприз" варто чекати вранці 8 липня. Але не уточнив, з ким і де саме відбудуться ці зустрічі.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Москви анонсував нові "несподівані зустрічі". Зі свого боку, міністр закордонних справ країни Петер Сійярто порадив європейським політикам "пристебнути ремені". Про це повідомляє швейцарський сайт Die Weltwoche.

Угорський прем'єр заявив, що на наступний "сюрприз" варто чекати вранці 8 липня, але не уточнив, з ким і де саме відбудуться ці зустрічі.

В опублікованому зверненні Петера Сійярто він радить "європейським повоєнним політикам" наступного тижня "пристебнути ремені безпеки".

"Мирна місія триває і навіть посилюється, тому я закликаю європейських провоєнних політиків пристебнути свої ремені безпеки", — попередив угорський дипломат.

Віктор Орбан поїхав на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним 5 липня — через три дні після київської зустрічі з Володимиром Зеленським. У РФ Орбан написав, що "мирна місія триває", а Москву назвав "другою зупинкою".

Нагадаємо, що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці та захопився Віктором Орбаном.

Також повідомлялося, що Володимир Путін і Віктор Орбан обговорили війну. За його словами, "західні спонсори" нібито використовують Україну як "таран".