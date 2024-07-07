"Мирная миссия продолжается": Орбан после встречи с Путиным анонсировал новые "неожиданные встречи"

Венгерский премьер-министр заявил, что следующий "сюрприз" стоит ждать утром 8 июля. Но не уточнил, с кем и где именно пройдут эти встречи.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву анонсировал новые "неожиданные встречи". В свою очередь, министр иностранных дел страны Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни". Об этом сообщает швейцарский сайт Die Weltwoche.

Венгерский премьер заявил, что следующий "сюрприз" стоит ждать утром 8 июля, но не уточнил, с кем и где именно пройдут эти встречи.

В опубликованном обращении Петера Сийярто он советует "европейским провоенным политикам" на следующей неделе "пристегнуть ремни безопасности".

"Мирная миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я призываю европейских провоенных политиков пристегнуть свои ремни безопасности", — предупредил венгерский дипломат.

Виктор Орбан поехал на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным 5 июля — спустя три дня после киевской встречи с Владимиром Зеленским. В РФ Орбан написал, что "мирная миссия продолжается", а Москву назвал "второй остановкой".

Напомним, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо впервые после покушения появился на публике и восхитился Виктором Орбаном.

Также сообщалось, что Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили войну. По его словам, "западные спонсоры" якобы используют Украину как "таран".