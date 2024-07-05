"Західні спонсори використовують Україну як "таран": Путін з Орбаном обговорили війну (відео)

Орбан розповів про свої зустрічі у Києві, де він пропонував припинення вогню. Своєю чергою Путін заявив, що Росія залишається відкритою для обговорення врегулювання щодо України, але Київ цього не бажає.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з візитом до Москви і зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. В межах зустрічі вони обговорили війну в Україні. Про це повідомляє російське видання "ТАСС".

Путін заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні і підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, яка головує у Раді ЄС.

"Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси", – сказав Путін.

Орбан розповів про свої зустрічі у Києві, де він пропонував припинення вогню. Своєю чергою Путін заявив, що Росія залишається відкритою для обговорення врегулювання щодо України, але Київ цього не бажає.

"Західні "спонсори" використовують Україну як "тарана, жертви" проти Росії. Київ не припускає думки про перемир'я, бо інакше зникне привід для військового стану і доведеться проводити вибори. Шанси перемогти на виборах для українського керівництва, що втратило легітимність, близькі до нуля", — заявив Путін.

Він також сказав, що РФ виступає за повне завершення конфлікту в Україні на озвучених Москвою умовах, а не просто за перемир'я чи паузу.

Орбан подякував Путіну за зустріч, сказавши, що це вже 11-та їхня зустріч за останнє десятиліття.

"Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити і з тією, і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма. Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань", – сказав Орбан.

Нагадаємо, що 5 липня The Guardian повідомило, що візит Віктора Орбана до Москви одразу після поїздки до Києвав викличе гнів у Брюсселі.