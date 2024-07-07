Самолет, который венгерский премьер Виктор Орбан обычно использует для зарубежных визитов, находится над территорией России и приземлится в Китае утром 8 июля.

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже побывал в Украине, России и Азербайджане, а теперь направился в Китай. Согласно данным местного издания 444.hu Орбан прибудет в КНР на рассвете в понедельник, 8 июля.

Правительство Венгрии пока не предоставило никакой информации о дороге. Журналисты обратились за комментариями к его пресс-секретарю Берталану Хаваши, а также в пресс-службу кабинета премьер-министра по этому поводу, но пока ответа не получили.

На момент публикации материала венгерских СМИ, военно-правительственный самолет Dassault Falcon 7X следовал из Будапешта в Пекин, сообщают журналисты, которые отследили перемещения борта по сайтам радиолокационного слежения.

В последние дни Виктор Орбан побывал в Украине и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а затем с неанонсированным визитом отправился в Москву , где проговорил с Владимиром Путиным более трех часов.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Затем он прилетел в Азербайджан на неформальный саммит Организации тюркских государств. По дороге в самолете он рассказал швейцарской газете о том, что его поездка в Москву была организована тайно, по его словам, о его визите стало известно из заявления на получение разрешения на использование воздушного пространства в Польше, а намекнул, что уже в понедельник всех могут ожидать "новые сюрпризы относительно его программы".

Виктор Орбан вступил в должность председателя ЕС на шесть месяцев первого июля. Степень, в которой он ведет переговоры от имени и с авторитетом ЕС, сомнительна: и Орбан, и Путин указали в своих заявлениях, что он ведет переговоры, в то время как, по словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, это совсем не так, отмечают журналисты издания 444.hu.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была приехать в Будапешт в понедельник, но Венгрия отменила встречу в пятницу, в день, когда Виктор Орбан неожиданно прилетел в Москву .

В МИД Германии по этому поводу написали, что "к нашему удивлению, в пятницу вечером, незадолго до мероприятия, венгерская сторона отменила запланированную на понедельник встречу министра иностранных дел Сийярто и Бербок в Будапеште. Поездку необходимо перенести на более поздний срок".

В министерстве иностранных дел Германии добавили, что встреча Сийярто и Бербок была важной.

В МИД Венгрии сообщили, что в календаре Петера Сийярто произошли изменения, поэтому попросили провести встречу в другое время.

Тем временем Петер Сийярто в воскресенье днем ​​опубликовал заявление о том, что он принял президента-основателя CATL, крупнейшего в мире производителя электрических батарей, Робина Зенга, и что "Венгрия делает все, чтобы избежать торговой войны между ЕС и Китаем". Согласно пресс-релизу МИД, "Венгрия в ходе своего последовательного председательства в ЕС сделает все, чтобы избежать торговой войны с Китаем, поскольку она нанесла бы континенту серьезный ущерб". Сийярто также добавил, что "мировая автомобильная промышленность переживает огромную технологическую революцию, в которой китайская компания является одним из самых решающих игроков".

Напомним, находясь в РФ, Орбан написал, что "мирная миссия продолжается", а Москву назвал "второй остановкой".

Также сообщалось, что Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили войну России и Украины. По его словам, "западные спонсоры" якобы используют Украину как "таран".