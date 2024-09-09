Орбан анонсировал "эффектное" развитие своей "миротворческой миссии", — СМИ

Летом венгерский премьер Виктор Орбан объездил целый ряд стран и встречался с политическими лидерами. Он подтвердил, что работал над "миротворческой миссией".

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осуществляет "миротворческую миссию". Об этом 8 сентября сообщили в издании ATV.

Политик подчеркнул, что его миссия — непрерывная. Он рассказал, что работал над этим и летом.

Орбан заверил, что в сентябре его "миротворческая миссия" будет иметь "эффектный" вид. Деталей он не раскрыл.

В целом венгерский премьер спрогнозировал "изменение мировой системы". По его словам, мир меняется во всех его контекстах и восток имеет некоторые преимущества.

В частных разговорах, по данным СМИ, Орбан отметил важность нейтральной экономической политики. По его мнению, Венгрии не следует поддерживать ни один из блоков и быть открытой во всех направлениях. В то же время конфликта между военными блоками он посоветовал избегать.

"Миротворческая миссия" Орбана: что уже известно

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил визиты в Украину, Россию и Азербайджан. Сообщалось, что он проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным более 3 часов. После этого венгерский политик отправился в Китай.

Впоследствии Орбан рассказал, что как Россия, так и Украина верят в свою победу в войне, поэтому прекращать боевые действия не настроены. По его словам, сейчас в обеих странах рассматривают вариант прекращения огня только после заключения мирного соглашения, чтобы не дать времени противнику на подготовку к новым боям.

Следующим пунктом после Китая в маршруте "миротворческой миссии" Орбана стали США. Там премьер встретился с кандидатом в президенты, республиканцем Дональдом Трампом.

Впоследствии стало известно, что венгерский политик передал лидерам ЕС собственный "мирный план".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с 1 января прекратит работу нефтепровод "Дружба". Через него получали российскую нефть Словакия, Чехия и Венгрия.