И Зеленский и Путин отвергли предложение Орбана объявить перемирие, а потом начинать переговоры

Украина должна согласиться на мир с РФ, поскольку у нее нет ресурсов для дальнейшей войны, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Кроме того, он уверен, что помощь Запада поддерживает противостояние.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что президент РФ Владимир Путин уверен в победе над Украиной. В свою очередь Украина также верит, что имеет шансы одержать победу. Ни одна из сторон войны не соглашается прекращать стрелять. О своем видении российско-украинской войны венгерский политик изложил во время интервью главному редактору Bild Паулю Ронцхаймеру.

Орбан заявил, что войну можно было бы остановить раньше, если бы НАТО и США согласились с Путиным, который требовал вернуть контроль над рядом стран, подчиненных Советскому Союзу. При этом венгр признал жертвы Украины и сравнил ее возможности с масштабами РФ. По его мнению, по всем параметрам Россия сильнее и поэтому нужно соглашаться на любой мир, чтобы не было дальнейших потерь. Премьер Венгрии сообщил журналисту, что предлагал и Путину, и президенту Украины Владимиру Зеленскому: они должны были бы отдать приказы прекратить огонь. После этого могли начаться реальные переговоры. Однако и Москва, и Киев отказались от таких предложений, привели в Bild слова политика.

"Сейчас все думают наоборот. Сначала заключить мирное соглашение, а потом опустить оружие. И украинцы, и россияне ответили то же самое: что перемирие в пользу противника, поскольку за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны", — сказал Орбан.

Война с РФ — Орбан о видении следующего хода войны Фото: Скриншот

Глава правительства Венгрии уверен, что западная поддержка Украины не приведет к победе, а лишь к большему количеству потерь. По его мнению. это полностью ошибочная политика. Также он рассказал редактору Bild, что ближайшие два-три месяца будет усиление противостояния.

"Оружия больше, а россияне более решительные. Поэтому есть удары по энергетике противостояния, а количество жертв будет больше, чем за последние семь месяцев", — заявил он.

Война с РФ — Орбан о порядке достижения мира Фото: Скриншот

Отметим, после Глобального саммита мира, на котором сформулировали первые шаги прекращения российско-украинской войны, Виктор Орбан отправился в турне по достижению мира. Первый визит он совершил в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи предложил, чтобы ВСУ прекратили боевые действия и начались мирные переговоры. Услышав о том, что это сделать невозможно, венгерский политик отправился в Москву. Об итогах разговора Орбана и Путина написали росСМИ: как выяснилось, Москва обвиняет Киев в нежелании мира, а Будапешт тревожится, что ухудшается экономическая ситуация в Европе.

8 июля венгерский премьер-министр прибыл в Пекин и встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Главная тема разговора — мир в Украине, заявил он перед общением. В этот же день Россия запустила по украинцам более 40 ракет: о последствиях удара по "Охматдету" рассказал Фокус. Тем временем Орбан поспешил в новом направлении и отправился в Вашингтон, чтобы приобщиться к саммиту НАТО.