Заинтересованность Путина в переговорах с Украиной: действительно ли РФ готова к окончанию войны
Президент РФ заявил о теории победы РФ над Украиной, основой которого является якобы бесконечное наступление ВС РФ на способность "пережить" западную поддержку Украины, рассказали аналитики ISW.
Президент Российской Федерации Владимир Путин делает вид заинтересованности в мирных переговорах для того, чтобы заставить Запад пойти на козни по нарушению суверенитета Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 июня.
"ISW продолжает оценивать, что президент России Владимир Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и только делает вид заинтересованности в переговорах в конкретных случаях как часть более широкой информационной попытки соблазнить Запад заблаговременно пойти на уступки, которые нарушили бы суверенитет Украины", — говорится в сообщении.
Аналитики убеждены, что Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных мирных переговорах об окончании войны в обозримом будущем. В частности, учитывая то, что он недавно изложил теорию победы РФ над Украиной, которая базируется на том, что российские оккупанты якобы могут бесконечно ползуче наступать на фронте и "пережить" западную поддержку Киева.
Напомним, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что якобы Москва будет готова к мирным переговорам по окончанию войны, если Киев выведет свои войска из временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме этого, эти территории и полуостров Крым якобы должны быть зафиксированы в международных договорах как "регионы РФ". Более того, он требует, чтобы Украина дала обязательства не вступать в НАТО или другие военные блоки.
Во время Саммита мира 16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ультиматумом относительно переговоров Путин перечеркнул все свои предыдущие слова о готовности к мирным переговорам. По его словам, он провоцировал весь мир и пугал, говоря, что не собирается заканчивать войну.