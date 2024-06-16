Путин "сбил" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о готовности к "мирным" переговорам, — ISW

По данным американских аналитиков, двусторонние заявления главы РФ о его "готовности к переговорам" переориентировали международный дискурс, чтобы напомнить о незаинтересованности Путина в соблюдении принципов Устава ООН.

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Российский президент Владимир Путин за день до старта Саммита мира в Швейцарии специально обнародовал свои требования относительно "мирных" переговоров, чтобы подорвать поддержку Западом законных требований украинской власти. Об этом идет речь в новом обзоре Института изучения войны (ISW) .

Целью мероприятия было привлечение более широкого международного сообщества к прекращению войны и достижению справедливого мира, основой которого является Устав ООН и международное право. Однако заявления Путина частично переориентировали внимание на абсурдные требования РФ.

Эксперты отмечают, что, обнародовав свои обманчивые заявления о "мирных" переговорах, глава Кремля пытался отвлечь внимание от задачи построения международного консенсуса и прекращения войны. Условиями для начала "мирных" переговоров российский лидер назвал признание незаконной аннексии Россией оккупированных территорий, согласие Украины на демилитаризацию и отказ от вступления в любые блоки внешней безопасности.

При этом в ISW добавили, что заявления Путина о его открытости к любым "переговорам", не основанных на том, что фактически является безоговорочной капитуляцией Украины, на самом деле вводят в заблуждение. Поэтому недавние заявления лидера Кремля о его "готовности к переговорам" переориентировали международный дискурс, чтобы подчеркнуть, что Путин не заинтересован в соблюдении принципов Устава ООН.

Часть высокопоставленных лиц на Западе признали, что Москва пыталась попыталась сорвать цель саммита, сосредоточив свои разговоры на отсутствии представителя РФ. При этом вице-президент США Камала Харрис назвала "мирное" предложение Путина от 14 июня не призывом к переговорам, а призывом "к капитуляции Украины". В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте считает, что Россию нужно привлечь к мирному процессу "на каком-то этапе", однако признал, что Путин не заинтересован в переговорах "на данный момент".

14 июня в МИД Украины заявления российского лидера Владимира Путина о переговорах назвали манипуляцией, призванной ввести в заблуждение мировое сообщество.

Кроме того, 14 июня глава Кремля отметился еще одним громким заявлением, согласно которому мир якобы подошел слишком близко "к точке невозврата" и обвинил в этом страны Запада.