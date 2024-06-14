Мир приблизился к "точке невозврата": Путин снова угрожает ядерным оружием

Российский президент предупредил об угрозе "трагедии" из-за призывов Запада нанести стратегическое поражение Москве. Он не упустил возможности напомнить, что Россия обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что мир якобы подошел слишком близко "к точке невозврата" и обвинил в этом страны Запада. Об этом он сказал во время своего выступления в Министерстве иностранных дел РФ в рамках встречи с руководством ведомства, сообщает "РИА Новости".

"Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному положению дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков", — сказал Путин.

По его словам, именно Вашингтон якобы подорвал стратегическую стабильность, выйдя в одностороннем порядке из договоров. Российский президент считает, что США первыми разрушили систему мер доверия и контроля.

"Они либо не понимают масштабов угрозы, которую сами порождают, либо просто одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново", — отметил лидер Кремля.

Путин добавил, если Европа хочет сохранить себя как один из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших отношениях с Россией. Москва, по его словам, якобы к этому готова.

Напомним, 11 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал пересмотр ядерной доктрины из-за "эскалационных действий" Соединенных Штатов и НАТО.

6 июня президент США Джо Байден на 6 июня во время церемонии к 80-й годовщине высадки западных союзников в Нормандии сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Он также подчеркнул, что НАТО является "крупнейшим военным альянсом в истории мира".