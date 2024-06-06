"Темные силы войны никогда не исчезают": Байден адресовал свой посыл Путину

По словам главы Белого дома, борьба диктатуры и свободы будет продолжаться всегда. Ярким тому примером служит вторжение в Украину "тирана, который во что бы то ни стало стремится к доминированию".

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6 июня на праздновании очередной годовщины высадки в Нормандии президент США Джо Байден, стоя рядом с французским президентом Емманюель Макрон, обратился к собравшимся. Об этом сообщает Sky News.

Президент США упомянул о лишениях, которые принес миру Гитлер, и также рассказал несколько историй присутствующих на встрече ветеранов.

"Каждый из них знал, что вероятность погибнуть реальна, но они все равно это сделали", — сказал он.

Байден отметил, что Америка никогда не должна забывать о важности альянсов, а НАТО он назвал "величайшим военным альянсом в мировой истории". По его словам, изоляционизм не был подходящим решением 80 лет назад, как и сейчас.

"Мы знаем, что темные силы, с которыми эти герои сражались 80 лет назад, никогда не исчезнут. Борьба диктатуры и свободы бесконечна. Здесь, в Европе, мы наблюдаем яркий тому пример. Украина подверглась вторжению тирана, который стремится к доминированию во что бы то ни стало", — сказал он и добавил, что мировые тоталитарные лидеры постоянно начеку.

"Сдаться агрессору, сдаться на милость диктатору — просто немыслимо. Если бы это произошло, это бы означало, что мы забыли о случившемся здесь, на этих священных пляжах", — сказал он.

История учит, что свобода дается дорогой ценой, напутствовал Байден.

"Хотите узнать цену свободы, приезжайте сюда, в Нормандию", — сказал он.

Напомним, что 6 июня издание ABC News сообщило, что Соединенные Штаты не позволяют Украине наносить своим оружием удары по Москве и Кремлю.

Также сообщалось, что 6 июня в интервью Fox News бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война возможна, и раскритиковал Байдена.