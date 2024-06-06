"Темні сили війни ніколи не зникають": Байден адресував свій посил Путіну

За словами глави Білого дому, боротьба диктатури та свободи триватиме завжди. Яскравим тому прикладом слугує вторгнення в Україну "тирана, який будь-що-будь прагне до домінування".

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6 червня на святкуванні чергової річниці висадження в Нормандії президент США Джо Байден, стоячи поруч із французьким президентом Еммануелем Макроном, звернувся до присутніх. Про це повідомляє Sky News.

Президент США згадав про поневіряння, які приніс світу Гітлер, і також розповів кілька історій присутніх на зустрічі ветеранів.

"Кожен із них знав, що ймовірність загинути реальна, але вони все одно це зробили", — сказав він.

Байден зазначив, що Америка ніколи не повинна забувати про важливість альянсів, а НАТО він назвав "найбільшим військовим альянсом у світовій історії". За його словами, ізоляціонізм не був відповідним рішенням 80 років тому, як і зараз.

"Ми знаємо, що темні сили, з якими ці герої боролися 80 років тому, ніколи не зникнуть. Боротьба диктатури та свободи нескінченна. Тут, у Європі, ми спостерігаємо яскравий тому приклад. Україна зазнала вторгнення тирана, який прагне до домінування будь-що-будь", — сказав він і додав, що світові тоталітарні лідери постійно напоготові.

"Здатися агресору, здатися на милість диктатору — просто немислимо. Якби це сталося, це б означало, що ми забули про те, що трапилося тут, на цих священних пляжах", — сказав він.

Історія вчить, що свобода дається дорогою ціною, напучував Байден.

"Хочете дізнатися ціну свободи, приїжджайте сюди, в Нормандію", — сказав він.

Нагадаємо, що 6 червня видання ABC News повідомило, що Сполучені Штати не дозволяють Україні завдавати своєю зброєю удари по Москві та Кремлю.

Також повідомлялося, що 6 червня в інтерв'ю Fox News колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна можлива, і розкритикував Байдена.