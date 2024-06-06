США не дозволяють Україні бити своєю зброєю по Москві й Кремлю, — Байден

ЗСУ отримали дозвіл бити американською зброєю по території РФ, але США встановили чіткі обмеження. Президент Джо Байден зберігає категоричну позицію щодо ураження столиці та уряду країни-агресорки.

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Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не буде використана для завдання ударів по Москві й Кремлю. Про це відомо з матеріалу ABC News, опублікованого 6 червня.

Американський лідер дозволив використовувати надану Україні зброю для ударів по Росії, але встановив чітке обмеження — ЗСУ можуть бити лише по прикордонних територіях РФ в районі Харківської області. Водночас Байден залишився категоричним щодо ураження столиці Росії й резиденції ворожого уряду — такого дозволу Київ не отримував.

"Їх дозволено використовувати поблизу кордону, коли вони використовують (зброю, — ред.) з іншого боку кордону для нападу на конкретні цілі в Україні. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії, ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю", — заявив президент США.

Також Байден прокоментував заяву президента Володимира Путіна про те, що постачання високоточної зброї Україні є "прямою участю" у війні. Він назвав російського політика "непорядною людиною".

"Він диктатор, і він намагається переконатися, що він тримає свою країну разом, продовжуючи цей напад", — наголосив лідер США.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв про недостатність дозволів, наданих Україні адміністрацією Джо Байдена.

В ISW 4 червня інформували, що здатність України захищатись від ударів керованими бомбами "значною мірою" залежить від здатності бити по літаках у російському повітряному просторі.