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США не дозволяють Україні бити своєю зброєю по Москві й Кремлю, — Байден

Джо Байден, Байден, президент США
Фото: CNN | Джо Байден запевнив, що Україна не отримувала дозволу атакувати Кремль наданою зброєю

ЗСУ отримали дозвіл бити американською зброєю по території РФ, але США встановили чіткі обмеження. Президент Джо Байден зберігає категоричну позицію щодо ураження столиці та уряду країни-агресорки.

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Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не буде використана для завдання ударів по Москві й Кремлю. Про це відомо з матеріалу ABC News, опублікованого 6 червня.

Американський лідер дозволив використовувати надану Україні зброю для ударів по Росії, але встановив чітке обмеження — ЗСУ можуть бити лише по прикордонних територіях РФ в районі Харківської області. Водночас Байден залишився категоричним щодо ураження столиці Росії й резиденції ворожого уряду — такого дозволу Київ не отримував.

"Їх дозволено використовувати поблизу кордону, коли вони використовують (зброю, — ред.) з іншого боку кордону для нападу на конкретні цілі в Україні. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії, ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю", — заявив президент США.

Також Байден прокоментував заяву президента Володимира Путіна про те, що постачання високоточної зброї Україні є "прямою участю" у війні. Він назвав російського політика "непорядною людиною".

"Він диктатор, і він намагається переконатися, що він тримає свою країну разом, продовжуючи цей напад", — наголосив лідер США.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв про недостатність дозволів, наданих Україні адміністрацією Джо Байдена.

В ISW 4 червня інформували, що здатність України захищатись від ударів керованими бомбами "значною мірою" залежить від здатності бити по літаках у російському повітряному просторі.