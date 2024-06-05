Україна вже кілька днів завдає ударів по Росії американською зброєю, — AP

За словами анонімного чиновника зі США, військові об'єкти противника активно знищуються ще до перетину кордону з Україною. Такий дозвіл Вашингтона потрібен був Києву для того, щоб захистити Харків від окупантів.

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Україна вже могла використовувати зброю Сполучених Штатів Америки для того, щоб завдавати ударів по території Росії. Про це заявив західний анонімний чиновник у коментарі Associated Press.

За інформацією від інсайдера, який знайомий із цим питанням, уже кілька днів українські захисники атакують ворожі військові об'єкти, розташовані на російській території. Роблять вони це за допомогою озброєння, яке отримали від Вашингтона.

Таке право у Києва з'явилося після дозволу від президента США Джо Байдена, продовжує анонімне джерело. Це необхідно для того, щоб у Сил оборони була можливість захистити Харків, який активно намагаються атакувати росіяни.

"Директива Байдена дозволяє використовувати зброю, що поставляється США, для нанесення ударів по російських військах, які атакують або готуються до атаки. Вона не змінює політику США, яка наказує Україні не використовувати надані американцями ракети ATACMS або ракети дальнього радіусу дії та інші боєприпаси для нанесення наступальних ударів на території Росії", — продовжив американський чиновник.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що польський оглядач Максиміліан Дура дав оцінку наслідкам ударів ЗСУ по території РФ. За його словами, раніше росіяни почувалися у відносній безпеці. Однак після дозволу Заходу застосовувати зброю по території РФ, вони повинні усвідомити, що війна прийшла і в їхні домівки.

1 червня військовий аналітик OSINTdefender також заявляв, що ЗСУ вже почали застосовувати американську зброю по Росії. Щонайменше 8 ракет, як підрахували дослідники, було випущено вночі з HIMARS по Бєлгородській області. Це було перше застосування Силами оборони наданої Вашингтоном зброї по РФ.